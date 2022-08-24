24.08.2022
На почте теперь можно купить полис страхования от несчастных случаев
24.08.2022
В Челябинске скоро закончится большая реконструкция НХТ
24.08.2022
В челябинском минсельхозе отметили победителей XIII Всероссийских летних сельских игр
24.08.2022
Команда ГРЦ Макеева показала сплоченность и отличный результат на «Гонке героев»
24.08.2022
Женская сборная Челябинской области по водному поло попала в плей-офф Спартакиады
24.08.2022
Справедливоросс из Челябинска помогает добровольцам Ясиноватой на регулярной основе
Справедливоросс из Челябинска помогает добровольцам Ясиноватой на регулярной основе
24.08.2022
Южноуральцы, участвующие в СВО, получат дополнительные меры соцподдержки
23.08.2022
Михаил Бондаренко: Дарья Дугина была отзывчивым человеком с открытым взглядом
23.08.2022
Госдума готовит заявление в адрес ООН по поводу обстрела Украиной Запорожской АЭС
22.08.2022
Алексей Текслер передал автомобиль для доставки еды Донбассу добровольцам «Пищи жизни»
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022