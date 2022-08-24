Справедливоросс из Челябинска помогает добровольцам Ясиноватой на регулярной основе

Депутат фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области Владимир Бекишев помог приобрести микроавтобус для волонтеров Ясиноватой, которые каждый день по «дороге жизни» доставляют гуманитарку в самые опасные уголки города.

«С апреля месяца я развозила продукты, воду на своем автомобиле. Машина была всегда перегружена и ремонтировать приходилось ее постоянно, а это очень дорого. Попросила всех добрым сердцем помочь с покупкой старенького «бусика» для развоза помощи жителям Ясиноватой. Благодарю Владимира Петровича, который вместе с Дмитрием Степкиным вновь оказал финансовую помощь», – рассказала доброволец Юлия Новоруськая.

Ранее парламентарий оказал организации Юлии Новоруськой под названием «Помощь от чистого сердца» финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей. За счет его помощи больше 30 пожилых людей получили жизненно необходимые лекарства.