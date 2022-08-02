Справедливоросс помогает восстанавливать Донецкую область

Депутат фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Заксобрании Челябинской области Владимир Бекишев вновь приехал с гуманитарным грузом в Донецкую область. Сейчас он помогает восстановить социальные объекты в Ясиноватой.

«Ясиноватая по сей день находится под обстрелом. Мы восстанавливаем 5 соцобъектов — это школы, детские сады и больницы. Уже получили от Челябинской области автомобили и медикаменты для медицинских учреждений и скорой помощи. Сейчас ждем спецтехнику, а именно экскаваторы и грузовики для коммунальных предприятий. Все планы выполняются. Благодарю за это губернатора Челябинской области и его заместителей. Помощь на постоянной основе оказывает нам и Владимир Петрович», — рассказал глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

С марта этого года парламентарий уже привозил на территории ДНР и Ростовской области, которая приняла тысячи беженцев, продукты питания, средства гигиены, детские игрушки и материалы для строительства. В этот раз Владимир Бекишев подарил детскому отделению больницы в городе Ясиноватая холодильник, канцелярские товары в детские садики и школы, а также оказал финансовую помощь предприятиям, занимающимся ЖКХ. Он также нашел инвесторов из Челябинска, которые помогут укомплектовать учебниками и техникой школу № 5. Завтра депутат посетит городскую церковь и передаст деньги на помощь людям.

«Я заезжал и в Мариуполь, чтобы своими глазами увидеть, что там на самом деле происходит. Разруха там полная, но сейчас начинают класть асфальт, восстанавливать микрорайоны. Завезли много техники. Многие люди рады, что их освободили», — подчеркнул справедливоросс Владимир Бекишев.

Кроме того, депутат встретился с представителями актива Ясиноватского городского союза ветеранов Афганистана и других локальных войн. В ходе встречи обсудили вопросы, относящиеся к компетенции организаций, а также вопросы дальнейшего сотрудничества между общественными организациями патриотического направления Челябинска и Ясиноватой. Владимир Бекишев оказал помощь Ясиноватской организации ветеранов Афганистана.

Со сбором гуманитарного груза депутату помогали Ольга Петухова, Рифат Ибрагимов, Наталья Никонорова, Ильсур Мужагетдинов, Руслан Хайрулин.