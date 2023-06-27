Справедливоросс Владимир Бекишев в десятый раз повез гуманитарную помощь в ЛДНР

Депутат фракции «Справедливая России — За правду» в Законодательном Собрании Челябинской области, сельский предприниматель Владимир Бекишев отправился в юбилейную, десятую по счету экспедицию с грузом гуманитарной помощи для жителей прифронтовых городов и бойцов СВО. Пять тонн груза, в том числе 50 дверей для детского сада в Ясиноватой, медицинское оборудование и лекарства, продукты, инструменты и многое другое доставит он в зону СВО.

В первые недели специальной военной операции Владимир Бекишев принял для себя решение: доставлять на своей машине гуманитарную помощь в зону СВО. Идея сразу получила полную поддержку коллег-депутатов, членов регионального отделения партии СРЗП: они оказали материальную поддержку, обратились к трудовым коллективам, бизнесменам, в общественные организации. Откликнулись жители Сосновского района, Копейска, других городов и районов области. Очень скоро стало понятно, что личная депутатская инициатива превратилась в один из приоритетных партийных проектов. Трижды доставляла гуманитарную помощь в зону СВО депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова, свою экспедицию организовал руководитель местного отделения СРЗП из Аши Алексей Васильев. Проект активно поддерживает руководство регионального отделения СРЗП и фракции «СРЗП» в ЗСО.

«Это очень важно, что мы реализуем этот благородный проект все вместе, сообща работаем на результат, — сказал руководитель фракции справедливороссов в Законодательном Собрании Василий Швецов. — Наших депутатов уже хорошо знают не только в Ясиноватой, над которой мы шефствуем, но и в частях, где служат мобилизованные из Челябинской области. Об этом говорят многочисленные благодарности, которые мы получаем. И пока наша помощь будет нужна, машины с логотипом Справедливой России — За правду будут отправляться в дорогу!».

Гуманитарку вновь собирали всем миром. Помогали жители Челябинской области: педагоги, предприниматели, родители военных. Отдельную благодарность депутат Владимир Бекишев выражает семье Осташко за постоянную поддержку.