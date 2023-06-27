27.06.2023
В Челябинске после столкновения с «Камазом» воспламенилась «Газель»
27.06.2023
На благоустройство Тропы здоровья в Центральном районе Челябинска выделяют почти 12 миллионов
27.06.2023
Справедливоросс Владимир Бекишев в десятый раз повез гуманитарную помощь в ЛДНР
27.06.2023
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Игнатия Вандышева
27.06.2023
«Как продвигалась сталь»: к 90-летнему юбилею службы сбыта ММК выпустили уникальную книгу
27.06.2023
Пожар в челябинской квартире произошел из-за «теплого пола»
Справедливоросс Владимир Бекишев в десятый раз повез гуманитарную помощь в ЛДНР
05.06.2023
Справедливороссы заступились за ветерана боевых действий
30.05.2023
«Спаси меня»: челябинские депутаты-справедливороссы хотят помочь центру Карена Даллакяна
25.05.2023
Руководитель фракции справедливороссов в Заксобрании прокомментировал обращение губернатора
24.05.2023
Сергей Миронов предлагает отменить антигуманные нормы обращения с бездомными животными
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023