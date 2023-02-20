Справедливороссы отправили гуманитарную помощь на Донбасс из Аши

На Донбасс из Челябинской области отправилась очередная экспедиция с гуманитарной помощью. В этот раз многотонная фура стартовала из Аши.

В Аше в работу по сбору гуманитарной помощи активно включились члены местного отделения партии «Справедливая Россия-За правду", его председатель Алексей Васильев. Огромный вклад внёс генеральный директор АО «Ашасветотехника», депутат Ашинского муниципального района Александр Белобров. Именно он предоставил большой 14-метровый грузовой транспорт. До последней минуты отправки фуры жители Аши везли посылки для наших военных.

Сопровождают груз представители военно-патриотического клуба «Русич», которые ранее ездили на Донбасс с депутатом ЗСО Владимиром Бекишевым. У них накоплен опыт доставки посылок бойцам в самые "горячие" точки СВО.

Из Челябинска на Донбасс также отправились две "газели", в которые загружены посылки, собранные для мобилизованных ребят из Сосновского района, Челябинска и Златоуста. Для подшефного детского сада в Ясиноватой будет доставлена фанера, продукты и одежда для детей. Лицей № 31 Челябинска собрал для малышей много литературы и вещей.

Активное участие в очередной гуманитарной акции приняла депутат ЗСО Ольга Мухометьярова.

«Мы постарались собрать в этот груз самое необходимое на фронте, - сказала Ольга Ивановна. - А мой коллега Владимир Бекишев, у которого за плечами семь экспедиций на Донбасс, в этот раз выступил и в роли наставника. Он подсказывал как собирать груз, правильно упаковывать и вовремя передавать бойцам».

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