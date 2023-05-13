Справедливороссы в девятый раз везут гумпомощь в зону СВО

Депутаты фракции «СРЗП» в Заксобрании Владимир Бекишев и Ольга Мухометьярова везут нашим бойцам «за ленточку» 30 тонн гуманитарной помощи. Солдаты получат летние вещи, берцы, бензопилы, инструменты для ремонта техники, лекарства и посылки от родных.

«По заявкам бойцов собираем грузы. В основном сейчас уже не продукты нужны, а спецоборудование. Всем миром собирали. Присоединились жители Еткуля и Коркино, которые купили «Ниву» и мотоцикл, Сосновский район, Челябинск, «Боевое братство»… Всех не перечислить!» – сказал Владимир Бекишев. К слову, это поездка на передовую станет для депутата девятой.

Парламентарии обязательно заедут в госпитали ЛДНР. Для раненых бойцов Ольга Мухометьярова обещает сыграть на гитаре.

«Каждый из нас должен задуматься о том, как помочь фронту. Иначе мы долго будем ждать победы. Сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы, тыл и фронт, – единое целое», – подчеркнула депутат.