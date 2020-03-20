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Сроки проведения ВПР для школьников продлены до 25 мая

Общество
Сегодня, 12:13

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила сроки проведения всероссийских проверочных работ для школьников с 4 по 7 класс до 25 мая с связи с эпидемической ситуацией в стране.

Учебным заведениям разрешено самостоятельно определять график их проведения, согласовав дату с местными властями, сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году каждая школа имеет свои индивидуальные варианты контрольных измерительных материалов, которые автоматически формируются из банка заданий ВПР, поэтому принятые изменения не повлияют серьезным образом на организацию ВПР. При этом директора школ будут нести персональную ответственность за защиту информации по вариантам проверочных работ их школ.

Даты проведения ВПР в 8-х классах, которые в 2020 году проходят в режиме апробации, перенесены на более поздние сроки – с 14 апреля по 14 мая. Школы сами будут решать, проводить эти проверочные работы или нет.

В Челябинской области обучающиеся 757 школ напишут проверочные работы в 4-7 классах, в 282 школах планируется проведение ВПР в 8 классах.

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