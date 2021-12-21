Стальные резервуары из гофрированной трубы: области применения и преимущества

Стальные резервуары получили широкое распространение при организации хранения воды и других жидкостей. Они выпускаются в разных размерах, формах и исполнениях. Особой популярностью пользуются спиральные модели. Для их изготовления применяются гофрированные оцинкованные трубы диаметром в 1,5-3,2 м. Отдельные элементы соединяются посредством хомутов. Такая методика дает возможность получать емкости практически любых габаритов и объемов.

Области применения стальных резервуаров

Емкости, сконструированные из гофрированных труб, считаются универсальными. Их можно размещать под землей и на поверхности. При необходимости они дополнительно изолируются утеплительными материалами для защиты от отрицательных факторов внешней среды. Чтобы предупредить разлив жидкостей, формируется земляной вал. Предназначены емкости для решения следующих задач:

скопление и очистка стоков на промышленных объектах, в сельском хозяйстве;

организация запаса воды для тушения пожаров;

хранение технических водных ресурсов на заводах, перерабатывающих предприятиях;

сбор воды для полива огородов, садов, газонов.

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Виды и преимущества стальных резервуаров

Емкости из стали производятся под заказ в большом диапазоне типоразмеров. Объем резервуара может варьироваться от 5 до 100 кубометров. Количество секций рассчитывается индивидуально и зависит от места установки системы емкостей. В базовый комплект поставки входят колодец, лестница и крышка для люка. Дополнительно возможно оснащение насосами, фильтрами, датчиками уровня наполнения, мешалками и прочим оборудованием.

Сталь подвержена негативному воздействию влаги, но производители используют современные технологии защиты, предусматривающие покрытие поверхностей плотным слоем цинка. Он составляет не менее 80 мкм. Особое внимание уделяется швам. Методики антикоррозийной защиты подбираются с учетом нормативных требований.

Гофрированные стальные резервуары обладают большим перечнем преимуществ. Сюда входят:

длительный срок службы, превышающий 70 лет;

высокий уровень герметичности;

стойкость к механическим повреждениям;

способность выдерживать ударные, динамические, температурные нагрузки;

простота установки, возможность транспортировки на любые расстояния;

стойкость к коррозии, деформациям, повреждениям;

небольшой вес, позволяющий создавать хранилища для воды на слабых почвах;

модульность конструкции, способствующая формированию систем любого объема и сложности;

отсутствие ограничений по монтажу дополнительного оборудования.

Резервуары из гофрированных стальных труб можно размещать на глубине до 12 метров. Гарантия на них от производителя составляет 10 лет. Конечный срок службы как минимум в семь раз больше. Это делает модульные емкости экономически выгодным решением для разных объектов и задач, в том числе для промышленных комплексов, удаленных от центральных коммуникаций водоснабжения.