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Статистика по распространению ковида в Челябинской области

Общество
Сегодня, 13:31
Автор: 
Олеся Денисова

Министерство здравоохранения Челябинской области предоставило цифры, показывающие темпы распространения коронавирусной инфекции Covid-19 по территории региона.

Напомним, 19 марта в регионе распоряжением губернатора Алексей Текслера введен режим повышенной готовности.

Первый случай коронавируса на Южном Урале был выявлен 21 марта 2020 года. Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

За десять дней марта и апрель зарегистрирован 541 случай Covid-19 – 22,9% от всех выявленных на сегодня случаев. За 26 дней мая инфицировано почти в три с половиной раза больше южноуральцев – 1815 человек. Всего за 67 дней пандемии в регионе подтверждено 2 тысячи 356 случаев коронавируса (по состоянию на утро 26 мая).

Наибольшее число заболевших на Южном Урале зафиксировано в Челябинске – 674 человекм. На втором месте Магнитогорск, где подтверждено 576 случаев заболевания. Третью строчку антирейтинга занимает Златоуст, где подтверждено 405 случаев. И во втором и в третьем городах были отмечены очаги массового заражения.

В Миассе, где также был обнаружен очаг заражения, на сегодня 155 инфицированных. В остальных муниципалитетах уровень заболеваемости в разы меньше. В Верхнеуральском районе – 37, Ашинском районе– 31 человек, в Кизильском районе – 31, Троицком городском округе – 28 (плюс семь еще в Троицком районе), в Агаповском районе – 27, в Озерске – 26, в Копейском городском округе – 26, в Усть-Катаве – 24, Катав-Ивановском районе – 21. В остальных муниципалитетах – менее 20. По-прежнему не пускают инфекцию на свои территории Карабаш, Локомотивный и Увельский район.

За время пандемии умер 31 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе 13 пациентов скончались от коронавирусной инфекции, 18 пациентов от других тяжёлых заболеваний, ковид стал сопутствующей причиной.

В Магнитогорске умерло девять пациентов с коронавирусом. В Челябинске зарегистрировано восемь случаев смерти, в Златоусте - семь случаев, в Миассе – три. В Октябрьском, Ашинском, Брединском районах и Пласте – по одному случаю.

«Ситуация с распространением COVID-19 находится под жестким контролем со стороны руководства области и профильных ведомств, областного штаба по коронавирусу», - подчеркивают в минздраве.

Для оказания своевременной медицинской помощи оперативно была проведена переподготовка специалистов, развернуто 2 тысячи 537 оборудованных коек. Досрочно развернуто ещё 405 коек для долечивания.

За время пандемии обследовано на новую коронавирусную инфекцию 136 тысяч 221 житель Челябинской области. По охвату тестированием регион входит в десятку лучших по стране - свыше трех тысяч тестов в день.

Напомним, с 19 марта в Челябинской области введен режим повышенной готовности, который пока продлен до 31 мая (в рамках режима самоизоляции запрещено без необходимости покидать свои дома). С 12 мая в области введен обязательный масочный режим. С этого дня и до особого распоряжения, согласно постановления губернатора, южноуральцы обязаны носить маски или респираторы в местах массового скопления людей. С 24 мая начался первый этап снятия ограничений. Были открыты парки и скверы, разрешили гулять и заниматься спортом на улице, но соблюдая установленные правила.

В настоящий момент в регионе продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. «Вирус по-прежнему опасен, - подчеркивает губернатор Алексец Текслер. - Социальная дистанция, масочный режим, санитарно-эпидемиологические требования – они по-прежнему обязательны для всех – для жителей, для предприятий и организаций, для тех, кто уже работает и тех, кто к работе возвращается».

В области по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий и работа торгово-развлекательных комплексов, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов.

Пока не работают санатории, базы отдыха, пансионаты. Не будут открыты с первого июня загородные и городские лагеря отдыха для детей.

Как и прежде, все граждане, прибывающие в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга обязаны пройти 14-дневный карантин.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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