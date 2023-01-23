Сто снеговиков построили на благотворительном флешмобе челябинцы

В минувшую субботу, 21 января, в парке имени Ю.А. Гагарина состоялся масштабный флешмоб: разнообразных снеговиков сделали участники акции «Снеговики-добряки». Это был четвертый по счету ежегодный флешмоб снеговиков в Челябинске – общегородской праздник добра и креатива.

Зрители с восторгом рассматривали и снежные фигуры, и снеговиков из альтернативных материалов. Обаятельный снеговичок в колпаке и с румяными щечками от информационного агентства «Урал-пресс-информ», снеговик-чебурашка с корзиной апельсинов от «Сбера», снеговики в наушниках, с газетой от СМИ, с огнетушителем от МЧС, наполненный игрушками от «Детского мира», с весами от облсуда, снеговики, держащие большое сердце от «Фианит-Ломбарда», снеговик-ель от «DAN-Инвест», три снеговика-яйца под названием «Родные люди», из пупырчатой пленки от Завода специальных изделий, много снеговичат на родителе-снеговике от «Союза родителей», с гитарой от группы любителей настольных игр, с глазами-лампочками от «МКС», в шарфике триколор от Заксобрания… И множество других! Со всеми ними активно фотографировались участники акции и прогуливающиеся в парке горожане.

Ежегодно на флешмобе собираются те, кто под Новый год вручает подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Таким образом благотворители исполняют мечты ребят, чтобы помочь им поверить в чудо.

Итоги 2022 года озвучила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, под эгидой которой проходит акция:

«502 ребенка из Челябинской области получили подарки-мечты от «снеговиков». А самих добрых волшебников-снеговиков – 280. Из них около 60% частные лица, в том числе объединения людей, и 40% организации, целые трудовые коллективы. То есть добрых людей, принявших участие в акции, тысячи! Благодарю и поздравляю каждого, кто приложил свои возможности для совершения чуда!»

Участников приветствовала первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт, которая под Новый год тоже была снеговиком-добряком, а на флешмобе представила своего снеговика – с широкой улыбкой и в шляпе из трубы. «Благодарю всех вас – организации, частных лиц, благотворителей. Говорю вам огромное спасибо и надеюсь, что эта акция будет шириться, и сотни детей будут радоваться каждый год, и наша страна, наша область станет добрее и счастливее», – отметила Ирина Гехт.

Руководитель проекта «Снеговики-добряки» Неля Гредина рассказала, что кроме 280 снеговиков-добряков, которые на сайте выбирали историю одного ребенка или истории нескольких детей и вручали подарки, можно было отправить любую сумму на счет акции: «Физлица и организации в этот раз внесли почти 300 тысяч рублей! Это благотворители из Челябинской области, а также Москвы. На эти средства организаторы приобрели подарки 30 детям».

Среди выступающих на сцене были талантливые ребята в трудной жизненной ситуации, которые получили подарки в акции «Снеговики-добряки» – из творческих студий «Тутти», «Фантазия», «Дежавю». Своими творческими номерами они выразили благодарность «снеговикам-добрякам».

На флешмоб пришли звездные спортсмены, призеры Олимпийских игр, наши земляки – защитник ХК «Трактор» и сборной России по хоккею Сергей Телегин, а также чемпионка мира конькобежка Ольга Фаткулина.

«Я 22 года занимаюсь спортом, сейчас временно в отставке, пришла поддержать эту акцию, потому что знаю, какого это - получать добрые поступки и любовь сердец от людей, от простых людей, которые такие добрые. Я сама с шести лет расту без родителей, меня воспитала бабушка и мне всегда помогали люди. Это было крайне необходимо. Без помощи ближнего, без помощи таких добрых сердец у меня мало бы что получилось и в жизни, и в спорте», - сказала именитая конькобежка.

После флешмоба организаторы перевезли около десятка неснежных снеговиков под окна Челябинской областной детской клинической больницы, а также в детское отделение психоневрологической больницы.

Все участники снеговики-добряки акции 2022 года перечислены на сайте акции.

Для справки:

Снеговики-добряки – социальный проект, родившийся именно на Южном Урале, в 2019 году. Челябинскую область называют регионом снеговиков. Акция реализуется при поддержке Губернатора Челябинской области, с использованием гранта Губернатора, предоставленного Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области». А также при поддержке компаний: федеральной сети «Фианит-Ломбард», группы компаний «Микар», Челябинского трубопрокатного завода (входит в Трубную Металлургическую Компанию, «АльфаСтрахование-ОМС Челябинск».