Страховые пенсии южноуральцев увеличились с 1 января

С 1 января 2023 года пенсии выросли на 4,8 % у более 820 тысяч неработающих пенсионеров Челябинской области. В результате индексации средний размер пенсии по старости у южноуральцев составляет 21,6 тысячи рублей. Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также произведена индексация пенсионных прав будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8 % стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе повышается со 118 рублей 10 копеек до 123 рублей 77 копеек, размер фиксированной выплаты – с 7 220 рублей 74 копеек до 7 567 рублей 33 копеек.

В связи с новогодними праздниками некоторые пенсионеры Челябинской области получили выплаты за январь досрочно. Пенсия им приходила в повышенном размере с учетом проведенной индексации.