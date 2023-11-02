Страшный пожар на ферме в Агаповском районе унес жизнь работника и сотен животных

В Агаповском районе (Челябинская область) на пожаре погиб работник фермы, 250 свиней и десять телят.

Еще один работник фермы поселка Ближний отравился продуктами горения. Мужчина сумел самостоятельно обратиться за помощью.

Как сообщает сегодня, пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопас

ности при эксплуатации электрооборудования – в бытовом помещении здания частной животноводческой фермы над электроплиткой оставили сушиться вещи.