Строить и озеленять новые дороги в Челябинске будет «Урал-Сервис-групп»

Строить и озеленять новые дороги по улицам Академика Макеева и Героя России Евгения Родионова в Челябинске будет компания ООО «Урал-Сервис-групп», которая в прошлом году не справилась с контрактом на строительство пешеходной набережной реки Миасс за филармонией (на участке от улицы Кирова до сквера искусств).

Подрядчик будет строить участки (каждый – длиной почти один километр) проспекта Героя России Родионова, от улицы Татищева до Академика Макеева, и улицы Академика Макеева, от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска.

На новых дорогах предусмотрена организация двух- и трехполосного движения. Ширина проезжей части составит от семи до 12,5 метра. Вдоль дорог обустроят четыре пешеходных перехода, два светофорных объекта, а также пять остановок общественного транспорта. Появятся здесь также и пешеходные тротуары шириной до трех метров.

При проведении работ будет снесено 48 тополей (часть из них - уже угнетенные), десять осин и одна береза, а также убран естественный травяной покров.

«В то же время в рамках благоустройства будет высажено 186 крупнолистных и восемь мелколистных лип в возрасте восьми-десяти лет, 45 сибирских яблонь, 49 кустарников венгерской сирени трех-пяти лет, а также спирея», - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Вдоль новых дорог на северо-западе также появятся живая изгородь и более 21-й тысячи квадратных метров газона.

К работам подрядчик планирует приступить уже завтра, 20-го апреля. Все необходимые разрешения уже получены, срок окончания работ - 20-е октября текущего года.