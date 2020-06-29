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Строительство новой дороги на Татищева в Челябинске начнется на этой неделе

Общество
Сегодня, 12:28
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске на этой неделе начнется строительство новой дороги по улице Татищева (ее возведут на участке от улицы Петра Сумина до улицы Петра Столыпина и от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта).

Разрешительные документы на снос зеленых насаждений на участках строительства получены.

Об этом сегодня, 29-го июня, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и строительству Максим Куляшов.

По его словам, также в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в столице Южного Урала продолжается строительство новой дороги по улице 250-летия Челябинска (от Татищева до улицы Академика Макеева).

Новые дороги на улицах Татищева и 250-летия Челябинска свяжут город с микрорайонами на северо-западе - "Парковым-2" и ЖК "Ньютон".

Что касается ремонта городских дорог, то по федеральной программе БКАД в настоящее время ведется замена асфальтового покрытия на 13-ти улицах.

В общей сложности в 2020-м году в Челябинске в рамках "дорожного" нацпроекта приведут в нормативное состояние 26 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 42,85 километра.

Глава Челябинска Наталья Котова, заслушав доклад, поинтересовалась у подчиненного, каков на сегодня процент исполнения контрактов по БКАД.

"Фактически контракты исполнены на 22 процента", - отчитался Максим Куляшов.

Он сообщил также, что в центральной части областного центра продолжаются работы по благоустройству на 12-ти улицах.

На 25-ти улицах Челябинска за прошедшую неделю проводились работы по нанесению разметки. Всего с начала дорожного сезона в мегаполисе разметка была восстановлена почти на 300 улицах.

Ямочный ремонт на прошлой неделе был проведен в южноуральской столице на площади, превышающей две тысячи квадратных метров. С начала сезона подрядчики устранили дефекты дорожного покрытия на 50-ти тысячах "квадратов".

Продолжается в Челябинске и работа по обустройству развязок на автодороге "Меридиан". На этой неделе здесь будет начато озеленение.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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