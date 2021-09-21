Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков

Строительство тяговой подстанции в Центральном районе Челябинска не несет угрозы сохранности обнаруженного в ходе проведения земляных работ участка мостовой бывшей Соборной площади – фрагмента ранее выявленного культурного слоя XVIII-XIX веков.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Напомним, кусок старинной мостовой был обнаружен на площади Ярославского, вдоль улицы Труда, в конце мая этого года. Тогда ради сохранности объекта госкомитет охраны ОКН выдал предписание о приостановлении строительно-монтажных работ на объекте строительства тяговой подстанции в Центральном районе, потому что это могло повредить культурный слой Челябинска XVIII-XIX веков.

Вчера, 20-го сентября, докладывая главе города Наталье Котовой о ходе строительства подстанции, ее заместитель Владимир Шамне сообщил об отмене предписания госкомитета, что навело на определенные мысли о судьбе фрагмента мостовой, однако, как оказалось, волноваться не стоит.

«В рамках исполнения указанного предписания были представлены и согласованы проектные решения по сохранению элемента выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой г. Челябинска XVIII-XIX вв.» - мостовой бывшей Соборной площади на земельном участке вдоль улицы Труда, ограниченном улицами Кирова и Цвиллинга, включающие в том числе прокладку кабеля поверх брусчатки, в трубе ПНД с обсыпкой трубы песком из отсевов дробления; засыпку мелкодисперсным грунтом оголенной части брусчатки. Выполнение всех работ - под наблюдением специалиста-археолога, с последующей укладкой асфальта», - сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

В комитете пояснили, что предписание на основании указанных проектных решений отменено, так как «решения являются обратимыми и не противоречат законодательству об охране объектов культурного наследия, а также позволят решить вопросы музеефикации объекта и ее финансирования» (о том, что старинная мостовая в центре Челябинска может стать музеем под открытым небом, госкомитет заявлял сразу после ее обнаружения, в конце мая).

«Что касается старинной набережной (на берегу Миасса, за филармонией – прим.), то ее фрагмент сохранен под открытым небом - также на основании проектных решений, представленных в рамках исполнения предписания о приостановке работ (по строительству набережной), угрожающих сохранности этого элемента объекта культурного наследия «Культурный слой г. Челябинска XVIII-XIX вв.»», - добавили в госкомитете охраны ОКН региона.