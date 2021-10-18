Студент ЮУрГУ создает программируемый комплекс для будущих радиотехников

Лабораторный стенд для инженеров-радиотехников создает студент Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Отличительная особенность разработки – использование программируемой интегральной схемы. Идея получила грантовую поддержку и признание жюри конкурса «УМНИК».

Лабораторные стенды - комплексы оборудования, на которых изучают архитектуру вычислительных узлов процессоров, применяют в вузах для практического обучения инженеров-радиотехников. Лабораторную базу нужно постоянно модернизировать, и для этих целей студент Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Андрей Портнов предложил использовать программируемую логическую интегральную схему - ПЛИС. Ее удобство в том, что ПЛИС можно перепрограммировать, не вмешиваясь в аппаратную часть. В аналогах разработки у пользователя нет доступа к исходному коду.

Важность идеи студента ЮУрГУ оценили на федеральном уровне – он вошел в число победителей конкурса «УМНИК» и получил грант в 500 тысяч рублей на развитие своего проекта.

«Предложенное мной решение является наиболее гибким из возможных, но готовые отладочные платы дорогие и не подходят для начинающих из-за своей сложности. Мы разработаем отладочную плату под конкретные задачи, что упростит конструкцию и дальнейшую работу с ней. Благодаря победе в конкурсе стала возможна закупка необходимых комплектующих. Сейчас производится разработка, тестирование и отладка отдельных модулей», - поделился Андрей Портнов.

В результате будет представлен готовый комплекс, содержащий в себе отладочную плату, программное обеспечение, методические указания для проведения исследований и лабораторных работ в вузах.

В работе также участвует одногруппник автора проекта «Разработка программно-аппаратного комплекса для изучения архитектуры вычислительных узлов процессоров на микропрограммном уровне» Никита Прытков, научным руководителем является старший преподаватель кафедры «Инфокоммуникационные технологии» ВШ ЭКН Андрей Николаев.