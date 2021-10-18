18.10.2021
ВТБ Мобайл запустил тариф для пенсионеров за 149 рублей в месяц
18.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 октября
18.10.2021
В Челябинске скончалась ректор МИДИС
18.10.2021
В Копейске сжигают колонийский свинарник, где случилась вспышка африканской чумы
18.10.2021
В Челябинской области выросло число классов и групп, отправленных на карантин
18.10.2021
«Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения
Студент ЮУрГУ создает программируемый комплекс для будущих радиотехников
07.10.2021
Начало одомашнивания лошадей помогли определить человеческие зубы
30.09.2021
«Здоровые» проекты ЮУрГУ заменят тренера и семейного врача
23.09.2021
Студенты ЮУрГУ в течение месяца будут слушать лекции дистанционно
17.09.2021
ЮУрГУ прошел первый этап отбора в программу «Приоритет 2030»
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021
Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
14.10.2021
Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства
14.10.2021
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021