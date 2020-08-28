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Студентка ЮУрГУ удостоена стипендии президента РФ за научную деятельность

Общество
Сегодня, 13:54
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Студентка Южно-Уральского государственного университета Анастасия Маннова удостоена стипендии президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба вуза, стипендию девушка получила за научную деятельность, которой она занимается еще со школьных времен. Анастасия пишет научные статьи, участвует в научных конференциях различного уровня и в юридических форумах.

«Впечатления просто невероятные! Я до последнего не была уверена, что смогу ее получить. В прошлом году мне была присвоена стипендия правительства РФ, и получение данной стипендии в этом учебном году лично для меня говорит о том, что я все делаю правильно. Назначение стипендии президента РФ - это очень почетно для меня и дает уверенность и силы продолжать и добиваться большего успеха!», - поделилась Анастасия Маннова.

 

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ЮУрГУ
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студенты
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