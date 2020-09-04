Студентов медицинского техникума Сатки не будут выселять из общежития

Студентов, которые учатся в медицинском технике города Сатка (Челябинская область), не будут выселять из общежития филиала ЮУрГУ на Пролетарской, 24, как это планировалась сделать ранее в связи с закрытием филиала и передачей здания муниципалитету.

Здание перейдет министерству здравоохранения региона, и ребята смогут и дальше здесь жить.

Напомним, родители студентов-медиков забили тревогу перед началом нового учебного года, заявив, что их дети – а это более ста человек – скоро останутся без крыши над головой.

Ранее директор местного филиала Южно-Уральского государственного университета Анатолий Кравцов пустил в общежитие своего учебного заведения будущих медработников в связи с наличием свободных мест, однако потом ребятам сказали подыскивать себе жилье. Как оказалось, по причине закрытия филиала с последующей передачей зданий как самого учебного заведения, так и его общежития муниципалитету.

Пресс-секретарь минздрава Челябинской области Марина Сергеева сообщила агентству «Урал-пресс-информ», что министерство с самого начала поддерживало студентов-медиков и было на их стороне. Сразу после получения тревожной информации об общежитии ситуация была взята руководством минздрава на контроль.

Вчера, третьего сентября, в министерства здравоохранения состоялась встреча с представителями всех заинтересованных сторон, где было принято решение, что после передачи здания муниципалитету в дальнейшем оно будет передано минздраву.

«Соответствующие документы и гарантийные письма в нашем ведомстве подготовлены. Учебный процесс в медицинском техникуме Сатки проходит по плану», - рассказала Марина Сергеева.

По ее словам, сегодня, четвертого сентября, в муниципалитет выехал замминистра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин, чтобы встретиться со студентами, родителями и руководством учебного заведения.