Студенты Челябинской медакадемии не уходят на «COVIкулы»

Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета (Челябинск) в период нерабочих дней продолжат учиться и помогать своим старшим коллегам в больницах и поликлиниках.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер своим распоряжением установил в регионе период нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября для сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба ЮУГМУ, во время «ковидных выходных» студенты вуза перейдут на дистационное обучение. Кроме того, 160 студентов старших курсов продолжат проходить практику в поликлиниках и больницах.

«Ни о каком приостановлении учебной деятельности речи не идет. Опыт дистанционного обучения у ЮУГМУ большой, благодаря сформированной и эффективно работающей электронной информационно-образовательной среде, – рассказали в вузе. - Студенты нашего вуза продолжают проходить практическую подготовку в медицинских организациях Челябинска. Наши ребята крайне востребованы, в ситуации пандемии они работают в одном ряду вместе с действующим сотрудниками поликлиник и больниц».

ЮУГМУ лидирует среди всех вузов Челябинской области по числу обучающихся и преподавателей, прошедших оба этапа вакцинации. По состоянию на 20 октября три тысячи 415 студентов вуза (из 5521) и 334 преподавателя (из 450) прошли оба этапа вакцинации от COVID-19, соответственно 61,8% и 74,2%.

Напомним, в нерабочие ноябрьские дни студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) будут отдыхать, студенты Челябинского государственного университета (ЧелГУ), Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова (МГТУ) и Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУГАУ) – учиться. Соответствующие решения приняли руководители вузов.