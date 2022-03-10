Студенты ЮУГМУ пожаловались губернатору на транспортные проблемы

Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) и их родители пожаловались губернатору, что после корректировки маршрутов движения общественного транспорта в Челябинске значительно возросло время доезда от общежития до вуза и просят главу региона помочь им в решении данного вопроса.

Общежитие расположено по улице Молодогвардейцев, 55. Студенты заверяют, что после корректировки маршрутной сети они добираются до университета по 1,5-2 часа. К тому же маршрутки переполнены и на пути постоянные пробки.

«В связи с этим у студентов возникают проблемы с преподавателями, хотя они не виноваты в тех нововведениях, которые никто не может понять и кому они мешают добираться до места работы и учебы. Сказка о том, что люди яко бы смогут пересаживаться и бесплатно, без проблем добираться куда нужно, так и не воплотилась в жизнь, - написала Ирина Самохина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» Вконтакте. - Помогите, пожалуйста, вернуть все обратно и дать людям возможность не нервничать с утра. Мало того, что дети встают чуть свет, так ещё и сесть в транспорт не могут».

У Татьяны сын учится в ЮУГМУ и живет в общежитии на Молодогвардейцев. От них до места учебы можно добраться только на маршрутке №17. В субботу все маршрутки были переполнены и на остановке не останавливались. Студентам пришлось брать такси, за которое каждый заплатил по 100 рублей.

По мнению Анны Макаровой, проблему может решить автобус, курсирующий от Чичерина, через Комсомольский, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных на АМЗ.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области пояснили, что в настоящее время в рамках заседаний рабочей группы прорабатывается вопрос изменения трассы движения маршрута № 51 (рассматривается возможность возвращения маршрута на Северо-запад). Реализация планов намечена на второй квартал 2022 года.

«Сейчас по транспортной карте Челябинска есть возможность в течение часа сделать пересадку на общественном транспорте, работающем по регулируемому тарифу, при этом цена маршрута составит 25 рублей», - отметили в миндортранса.