10.03.2022
Стало известно, кто может взять под управление имущество компаний, ушедших из России
10.03.2022
Суточная смертность от ковида в Челябинской области пока остается высокой
10.03.2022
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасный транспорт»
10.03.2022
В США ответили на обвинения в разработке химоружия на Украине
10.03.2022
По факту смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкино» возбудили уголовное дело
10.03.2022
Для компаний, занимающихся созданием туристической инфраструктуры, обнулят НДС
Студенты ЮУГМУ пожаловались губернатору на транспортные проблемы
28.02.2022
В Челябинске общественного транспорта стает больше
14.02.2022
В Челябинске стабилизируется ситуация с дефицитом водителей общественного транспорта
07.02.2022
Челябинску не хватает 100 водителей троллейбусов
02.02.2022
На северо-западе Челябинска закрыли движение трамваев
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022