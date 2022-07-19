Судебные приставы: Кто пойдет с конем вдвоем?

В Кунашакском районе (Челябинская область) судебными приставами исполнено требование суда запретить должнику продавать годовалого жеребенка. Чей же он? Решит тест ДНК.

Причиной для довольно необычного исполнительного производства, а ранее судебного решения стало происшествие, случившееся в прошлом году. Две кобылы, принадлежащие разным хозяевам, из табуна, собранного из животных двух деревень, принесли потомство в степи, на выпасе. Но из двух жеребят остался только один. Что за драма произошла, куда пропал второй жеребенок, неведомо. Оставшийся малыш, «мальчик» гнедой масти, с белой звездочкой на лбу, сначала не отходил от матери, но затем стал тянуться ко второй лошади – в частности, сосал у нее молоко. Этим обстоятельством воспользовалась хозяйка этой лошади. Она объявила жеребенка «своим», привела его в свою деревню на территорию личного подсобного хозяйства и заперла в стойле.

«Нетрудно догадаться, что такие действия встретили неприятие со стороны собственницы первой лошади. Она утверждала, что сначала жеребенок был неотлучно со своей настоящей, биологической матерью, этому есть свидетели. И что, стало быть, этот красавчик со звездой во лбу – ее. Однако владелица второй кобылы не приняла ее доводы, отстаивая свою точку зрения», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Не найдя возможности самостоятельно разрешить спорную ситуацию, хозяйка первой лошади обратилась в суд. В судебном заседании было озвучено, что поставить точку в этой истории должна генетическая экспертиза. Однако сделать это оказалось не так просто, так как кобыла истицы прошлой осенью внезапно пала. Теперь необходимо делать забор биологического материала у жеребенка и второй лошади. А если ответчик продаст (потеряет, подарит, забьет) животных? – справедливо опасается истец.

В этой связи и появилось судебное требование, которое взяли на контроль сотрудники Кунашакского районного отделения УФССП России по Челябинской области: запретить должнику совершать действия по отчуждению годовалого жеребца. Его исполнение контролируется судебными приставами. Как же разрешится главная интрига этой истории – об этом можно будет узнать после получения результатов теста ДНК.