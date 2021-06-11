Судьи назвали журналиста агентства «Урал-пресс-информ» одним из лучших в Челябинской области

Два челябинских журналиста награждены за лучшее освещение деятельности судов. Это корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Инна Шемаева и ее коллега из Znak.com Марина Малкова.

Инна Шемаева признана победителем конкурса в номинации на лучшие сюжеты о деятельности судов, мировых судей, органов судейского сообщества по итогам 2020 года.

«Спасибо за вашу работу. Надеемся и дальше на плодотворное сотрудничество и на то, что вы будете оценивать деятельность Челябинского областного суда честным и объективным взглядом», - сказал председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец.

«Очень приятно работать с Челябинским областным судом. Отдельное спасибо хочется сказать пресс-службе за профессионализм. Все запрашиваемые материалы предоставляются оперативно, с грамотной подачей. Если возникают какие-то вопросы, а есть определенная специфика в освещении деятельности судов, то сразу получаешь необходимые объяснения. Спасибо и вам за работу», - сказала корреспондент Инна Шемаева.

В неформальной обстановке председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец рассказал о том, как работают суды в последнее время, с какими трудностями сталкиваются, как справляются с определенной нехваткой кадров. Материал готовится к публикации.