11.06.2021
Старокамышинцы снова жалуются на опасный запах со стороны Курочкино, общественники бьют тревогу
11.06.2021
В Челябинской области поджигателю BMW X5 вынесли приговор
11.06.2021
Сегодня в ЧелГУ состоится летний фестиваль
11.06.2021
В Челябинске иностранец заплатит 1,6 миллиона за дачу взятки полицейскому
11.06.2021
В Челябинске отключили светофоры
10.06.2021
ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода
Судьи назвали журналиста агентства «Урал-пресс-информ» одним из лучших в Челябинской области
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021