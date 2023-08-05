Свердловский проспект в Челябинске отремонтируют за 55 миллионов рублей

Участок Свердловского проспекта в Челябинске от проспекта Ленина до улицы Блюхера отремонтируют за 55 106 657,98 рубля. Это наименьшая цена, предложенная одним из девяти участников аукциона.

Все заявки, поступившие от желающих получить данный муниципальный контракт начальной стоимостью 73 475 543,98 рубля в период с 26 июля по третье августа, были признаны соответствующими требованиям.

Победителю аукциона предстоит в срок до 20 ноября восстановить на вышеназванном участке Свердловского проспекта дорожную одежду, предварительно подготовив территорию; произвести устройство тротуаров, ремонт подпорной стенки, а также устройство светофорных объектов на перекрестах Свердловского проспекта с улицами Карла Либкнехта и Сони Кривой; осуществить благоустройство и озеленение территории; восстановить газон; установить природные бортовые гранитные камни и восстановить дорожную одежду на трамвайном остановке «Алое поле»; произвести монтаж двух остановочных павильонов.