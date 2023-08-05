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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.08.2023

В Челябинске загорелся дворец спорта «Юность» с детьми внутри
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2023

Жилой дом облисполкома на площади Революции в Челябинске частично оштукатурен
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05.08.2023

Житель Коркино хотел порадовать друга в изоляторе каннабисом в тюбиках из-под зубной пасты
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Дорожный ремонт
Свердловский проспект
Общество
05.08.2023 15:20

Свердловский проспект в Челябинске отремонтируют за 55 миллионов рублей

Участок Свердловского проспекта в Челябинске от проспекта Ленина до улицы Блюхера отремонтируют за 55 106 657,98 рубля. Это наименьшая цена, предложенная одним из девяти участников аукциона.

Все заявки, поступившие от желающих получить данный муниципальный контракт начальной стоимостью 73 475 543,98 рубля в период с 26 июля по третье августа, были признаны соответствующими требованиям.

Победителю аукциона предстоит в срок до 20 ноября восстановить на вышеназванном участке Свердловского проспекта дорожную одежду, предварительно подготовив территорию; произвести устройство тротуаров, ремонт подпорной стенки, а также устройство светофорных объектов на перекрестах Свердловского проспекта с улицами Карла Либкнехта и Сони Кривой; осуществить благоустройство и озеленение территории; восстановить газон; установить природные бортовые гранитные камни и восстановить дорожную одежду на трамвайном остановке «Алое поле»; произвести монтаж двух остановочных павильонов.

Автор: Евгения Александрова
Дорожный ремонт
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В сквере памяти воинов-интернационалистов Троицка (Челябинская область) установят монумент «Солда
05.08.2023

В сквере памяти воинов-интернационалистов Троицка установят чугунного «Солдата»
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02.08.2023 14:27

В Челябинске организуют центр для временного сервиса троллейбусов

02.08.2023 13:22

За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура

02.08.2023 13:04

Росприроднадзор выявил нарушения в работе карьеров «Южуралзолото ГК» и загрязнение рек

02.08.2023 12:37

В Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина

02.08.2023 12:25

В поселке Роза построили храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона