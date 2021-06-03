«Сверхновая» победа: ГРЦ Макеева признан лауреатом отраслевого конкурса

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) признан лауреатом VII итоговой отраслевой конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций ракетно-космической отрасли.

Стратегические вызовы будущего и цифровая трансформация, основные тренды и горизонты развития - эти актуальные темы в управлении персоналом вылились в презентации, активное обсуждение и, конечно, подведение итогов работы за 2020 год.

По результатам отраслевого конкурса кадровых служб Госкорпорации «Роскосмос» АО «ГРЦ Макеева» признано победителем в номинации «Сверхновая!». Награда присвоена за проект в области профориентационной работы.

Как проекту кадровой службы государственного ракетного центра удалось набрать наибольший итоговый балл, чем удается привлекать школьников и какие итоги радуют и вдохновляют - об этом рассказала инженер первой категории Анжела Коновалова, отвечающая за профориентационную работу в ГРЦ.

«Наше предприятие заинтересовано в привлечении молодых и перспективных специалистов, и «растить» мы их начинаем с детского сада и школьной скамьи, - рассказала Анжела Венедиктовна. - И в этом смысле профориентационная работа - это наше все».

Экскурсии, творческие конкурсы, научно-практические конференции, «живые» встречи в школах, собеседования - это лишь часть большой работы по привлечению потенциально заинтересованной молодежи. И если раньше такие мероприятия проводились в привычном очном формате, то сейчас растёт активность в режиме онлайн, благодаря чему увеличивается и количество участников.

«В наш век цифровизации современные школьники - представители так называемого поколения Z - охотнее участвуют в творческих и научно-практических конкурсах, записывая в популярных соцсетях видео и посты на заданные нами темы», - отметила Анжела Коновалова.

Так, в этом году конкурс «День ракетостроителя» из квиза трансформировался в интерактивный онлайн-марафон в Instagram, где школьники демонстрировали не только базовые знания, но и инновационность, умение находить новые решения и, конечно, творческий подход. Успешным оказалось и их общение в современном формате с молодыми специалистами ГРЦ: конструкторами, технологами, испытателями.

Исполняющая обязанности заместителя генерального директора по персоналу, руководитель кадровой службы АО «ГРЦ Макеева» Ирина Готман отметила, что в плане ее подразделения – самые разнообразные профориентационные мероприятия: от знакомства до погружения в профессию с элементами научной деятельности и технического творчества.

«В них ежегодно участвуют около 55 образовательных учреждений города. С помощью профориентационных мероприятий мы в интересной образовательной форме рассказываем миасским школьникам о государственном ракетном центре, востребованных здесь специальностях, стараемся заинтересовать, сориентировать их в будущей профессии, а в итоге активно работаем на привлечение квалифицированного персонала, формирование на предприятии нового поколения инженерных кадров», - сказала Ирина Готман.

Как сообщили в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», в рамках VII итоговой отраслевой конференции служб управления персоналом организаций Роскосмоса команде миасского ракетного центра был вручен не только диплом, но и уникальный элемент корпуса ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей 25 марта 2021 года с космодрома «Восточный» с 36-ю космическими аппаратами.