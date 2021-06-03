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«Сверхновая» победа: ГРЦ Макеева признан лауреатом отраслевого конкурса

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) признан лауреатом VII итоговой отраслевой конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций ракетно-космической отрасли.

Стратегические вызовы будущего и цифровая трансформация, основные тренды и горизонты развития - эти актуальные темы в управлении персоналом вылились в презентации, активное обсуждение и, конечно, подведение итогов работы за 2020 год.

По результатам отраслевого конкурса кадровых служб Госкорпорации «Роскосмос» АО «ГРЦ Макеева» признано победителем в номинации «Сверхновая!». Награда присвоена за проект в области профориентационной работы.                                                                                

Как проекту кадровой службы государственного ракетного центра удалось набрать наибольший итоговый балл, чем удается привлекать школьников и какие итоги радуют и вдохновляют - об этом рассказала инженер первой категории Анжела Коновалова, отвечающая за профориентационную работу в ГРЦ.

«Наше предприятие заинтересовано в привлечении молодых и перспективных специалистов, и «растить» мы их начинаем с детского сада и школьной скамьи, - рассказала Анжела Венедиктовна. - И в этом смысле профориентационная работа - это наше все».

Экскурсии, творческие конкурсы, научно-практические конференции, «живые» встречи в школах, собеседования - это лишь часть большой работы по привлечению потенциально заинтересованной молодежи. И если раньше такие мероприятия проводились в привычном очном формате, то сейчас растёт активность в режиме онлайн, благодаря чему увеличивается и количество участников.

«В наш век цифровизации современные школьники - представители так называемого поколения Z - охотнее участвуют в творческих и научно-практических конкурсах, записывая в популярных соцсетях видео и посты на заданные нами темы», - отметила Анжела Коновалова.

Так, в этом году конкурс «День ракетостроителя» из квиза трансформировался в интерактивный онлайн-марафон в Instagram, где школьники демонстрировали не только базовые знания, но и инновационность, умение находить новые решения и, конечно, творческий подход. Успешным оказалось и их общение в современном формате с молодыми специалистами ГРЦ: конструкторами, технологами, испытателями.

Исполняющая обязанности заместителя генерального директора по персоналу, руководитель кадровой службы АО «ГРЦ Макеева» Ирина Готман отметила, что в плане ее подразделения – самые разнообразные профориентационные мероприятия: от знакомства до погружения в профессию с элементами научной деятельности и технического творчества.

«В них ежегодно участвуют около 55 образовательных учреждений города. С помощью профориентационных мероприятий мы в интересной образовательной форме рассказываем миасским школьникам о государственном ракетном центре, востребованных здесь специальностях, стараемся заинтересовать, сориентировать их в будущей профессии, а в итоге активно работаем на привлечение квалифицированного персонала, формирование на предприятии нового поколения инженерных кадров», - сказала Ирина Готман.

Как сообщили в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», в рамках VII итоговой отраслевой конференции служб управления персоналом организаций Роскосмоса команде миасского ракетного центра был вручен не только диплом, но и уникальный элемент корпуса ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей 25 марта 2021 года с космодрома «Восточный» с 36-ю космическими аппаратами.

 

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 20:18

Текслер - о креативной индустрии: Нужно создавать условия для всех
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 19:55

«СР»: спецфонд мог бы решить проблему алиментов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 18:51

Новые цифровые продукты и сервисы позволят повысить качество жизни южноуральцевв
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 18:02

В Челябинской области запустят пилотный проект по допобразованию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 17:50

ВТБ Капитал Инвестиции дарят акции российских компаний новым клиентам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 17:30

В Магнитогорске сняли на видео спасение залетевшего под авто голубя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 17:21

Звоните и приходите! Челябинск остро нуждается в водителях «неотложек»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 17:15

В Челябинске выступит виртуозный виолончелист Александр Рамм
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 17:01

Анонсы событий и мероприятий на третье июня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 16:44

Виртуальный ЦОД от «Ростелекома» для тракторного завода «ДСТ-УРАЛ»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 16:43

В Челябинске в Историческом музее состоится дефиле татарской моды

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 16:41

Детская филармония Челябинска набирает таланты

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 16:38

Сквер возле челябинской «Виктории» будут благоустраивать в несколько этапов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 16:34

В Челябинске росгвардейцы исполнили мечту мальчика, победившего рак
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 16:33

Полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 16:21

В Копейске назначен новый руководитель МУП «КСВВ»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 16:20

В Челябинске обнаружены брошенные баки с остатками хлора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 16:19

Какой город в Челябинской области получил шанс измениться к лучшему
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 16:08

У жительницы Тимирязевского забирают ипотечную квартиру после помощи лжеюристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 15:58

Вмешательство бизнес-омбудсмена упростит доступ сельских товаропроизводителей Челябинской области к бюджетному субсидированию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 15:58

В Челябинской области хотят откорректировать маршруты «Ласточек»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 15:56

«Урал-прес-информ» разыгрывает билеты в Молодежный театр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 15:35

В Челябинске ревнивец по ошибке спалил не тот джип
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 15:24

ГРЦ Макеева подарил детям Миасса разноцветные мечты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 15:15

НТВ с помощью МегаФона покажет возможности работы 5G в прямом эфире

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 15:06

Южноуральцев предупреждают о ливнях, грозах и крупном граде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 14:42

Провалы Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 14:35

В Челябинске двое мужчин выбросили труп товарища в мусорный бак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 14:29

Ванные Сеzares – новое слово на рынке сантехники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 14:08

Исторический музей первым в России покажет картины Руффо Казелли — основателя кибернетического экзистенциализма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 13:56

Двоих челябинцев, похитивших 13 миллионов из банкоматов, отправили в колонию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 13:55

В Челябинске в честь Екатерины Максимовой покажут «Бахчисарайский фонтан»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 13:40

Акционеры ММК избрали новый Совет директоров комбината
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 13:18

«Один день с Пушкиным» в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 13:13

Дмитрий Федечкин покинул пост вице-губернатора Сахалинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 13:10

Челябинец, зарезавший молодую подругу, пойдет под суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 12:43

Мандариновое дерево привело челябинца на скамью подсудимых

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 12:41

Автозавод «УРАЛ» получил звание «Почетный благотворитель»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 12:34

Приставы Краснодарского края не будут закрывать доступ к морю южноуральским должникам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 12:33

Эксперты высоко оценили инвестиционные возможности «дочки» ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 12:15

Двух выпускников Челябинской области удалили с экзамена в первый день проведения ЕГЭ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 12:12

Счастливчик Максимка: работники Увельского лесхоза спасли маленького лесного жителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 12:10

«Урал-пресс-информ» подарит пригласительные на спектакль «Тень» своим подписчикам в соцсетях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 11:57

В Златоусте открылся новый зал дзюдо
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 11:56

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 2,6 тысячи человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 11:55

Полиция запускает «Паутину» для поиска угнанных автомобилей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 11:36

ЧМК заплатил более 47 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 11:28

Челиндбанк повысил ставки по вкладам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 11:26

В Челябинской области начинается кормозаготовка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 11:21

В новом экстрим-парке возле Челябинска пройдет автокросс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 11:15

Сотрудник Челябинской колонии делал «закладки» для заключенных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 10:45

Турист из Московской области заблудился на Таганае
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 10:38

Жестоким хозяином лошадей из села Тюлюк займутся правоохранительные органы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 10:18

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 10:14

В среду в Челябинской области дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 10:13

Текслер организовал расследование по факту вырубки даурской лиственницы в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 10:03

В ВТБ Онлайн появился сервис доставки SIM-карт ВТБ Мобайл
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 09:46

Анонсы событий и мероприятий на второе июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021 09:41

Челиндбанк присоединился к сервису Кошёлек Pay
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 21:21

В Челябинске погибла одна из трех последних даурских лиственниц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 17:58

Челябинский приют для животных и птиц «Спаси меня» ждет помощи дачников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 17:22

Три тысячи километров на двух колесах: житель Челябинска отправился в Севастополь на велосипеде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 16:42

Челябинский mini театр приглашает на спектакли в июне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 16:33

Итоги выставки «Bauma СТТ RUSSIA 2021»: работа на сотрудничество
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 15:17

На АЗ «УРАЛ» наградили победителей секций научно-технической конференции

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 15:15

Самое дорогое в России свадебное платье из живых цветов «шилось» руками южноуральских мастериц

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 14:02

ВТБ бесплатно застрахует детей от онкологических заболеваний
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 13:44

Южноуральские полицейские не допустят, чтобы в детских загородных лагерях работали судимые
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 13:30

Авиапассажир из Душанбе пытался провезти в Россию насвай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 13:28

Как «Кыштымский рабочий» стрижат спасал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 13:25

Южноуральцы лишилась двух миллионов, желая заработать на бирже
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 13:10

Южноуральские гиревики стали призерами чемпионата и первенства Европы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 12:54

Водитель иномарки скончался после столкновения с фурой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 12:51

В Миассе состоится второй этап Всероссийских соревнований по велогонкам в дисциплине «скоростной спуск».
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:59

Гендиректор ММК Павел Шиляев принял участие в запуске автозавода Aurus в Татарстане
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:48

Прыг-скок: пустующие кадки на проспекте Ленина в Челябинске оценили собаки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:34

В Челябинской области за сутки выявлено 85 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:16

В Челябинске состоится первый городской фестиваль ретротехники «Машина времени»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:15

В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего мальчика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:12

В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 11:09

В Челябинской области школьницы избили девочку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:56

Гимну Магнитогорска исполнилось 10 лет

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:54

Чуриловцы собирают подписи против сокращения числа автобусных маршрутов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:40

Жители Верхнего Уфалея бьют тревогу – в городской пруд стекает канализация
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:24

Павел Крутолапов утвердил типовой проект челябинских автостоянок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:18

В Челябинске демонтировали киоски Денисенко возле памятника Курчатову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:11

ЧЦЗ поддержал первый благотворительный фестиваль детского творчества «Энергия добра»
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01.06.2021 10:09

С доступом к услугам класса 5G: МегаФон тестирует технологию DSS

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01.06.2021 10:07

ММК представит высокопрочные стали на престижной международной выставке в Новокузнецке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 10:06

Текслеру направили перечень потенциально опасных школьных маршрутов
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01.06.2021 10:01

Кадровые изменения в структуре правительства Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2021 09:25

Отмечаем день защиты детей и встречаем лето!
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31.05.2021 19:37

Студенческие отряды Челябинской области начинают трудовое лето
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31.05.2021 19:27

Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
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31.05.2021 18:02

Жительница Алтырки – Текслеру: В деревне, где живут пенсионеры и женщины с маленькими детьми, воды нет совсем
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31.05.2021 17:31

Мэрия Челябинска обнародовала список запрещенных для купания мест
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 17:22

Анонсы событий и мероприятий на первое июня
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31.05.2021 17:21

Первый день лета будет с ночными заморозками
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 17:20

«Лолита» вызвала ажиотаж в челябинском mini театре
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 17:06

Объемы работ завышены: на стадионе «Центральный» в Челябинске провели техэкспертизу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:50

Ринат Кучитаров успокоил челябинцев: Никто новый асфальт на Комсомольском проспекте не снимал
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:30

Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:28

Челябинец грозился зарубить топором бывшую жену
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:16

Талисман ЧЦЗ отметил 13-летие и стал хорошо известен в мире
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:10

Депутаты ЗСО отметили премией за развитие бизнеса представителей ЮУТПП
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 16:05

В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:50

Дети Челябинска под защитой полицейских
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:43

В челябинском карьере едва не утонула женщина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:38

Арестован бомж, изнасиловавший 13-летнюю девочку из Сатки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:32

Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 142 миллиардов рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:15

В Челябинской области спасатели искали туриста, пока тот отдыхал дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:14

Где в Челябинске можно отпраздновать День защиты детей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:12

Челябэнерго подключили к электросетям радиотелевизионную станцию в Южноуральске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:05

В больницы Челябинска поступили сообщения о заминировании

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:04

В Челябинской области начались проверки аттракционов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 15:03

Златоустовские ватерполистки приняли участие во Всероссийском велопараде
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:58

Ильменский фестиваль соберет любителей бардовской песни в 45-ый раз
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:58

Новое происшествие на водоводе в Коркинском районе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:57

В Историческом музее Южного Урала открывается выставка «Детство без компьютера»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:56

Премьера спектакля La Loba в Историческом музее прошла при аншлаге
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:55

В Челябинске открыт кабинет бесплатной психологической помощи для онкобольных людей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:54

Миасская свалка в переулке стала «звездой соцсетей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:38

Аудиторы КСП приехали с проверкой в мэрию Бакала
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:32

В рамках поддержки ЕГЭ: челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до двух тысяч звонков в день
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 14:12

Пенсионеру из Челябинска назначили шесть лет «строгача» за покушение на убийство молодой жены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 13:43

Первого июня стартует «МЕТРОШКА», в гости ждут «Трактор»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 13:05

Челябинский велосипедист ответит в суде за переломы ног у ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 13:00

Страсти по туалетам: челябинцы активно обсуждают тему дефицита общественных сортиров

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 12:39

В Челябинске нашли труп бешеной лисы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 12:08

Власти Челябинска и области выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Шишкоедова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 12:00

В Каслинском районе бездомная беременная собака упала в глубокий колодец и родила в нем щенков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 11:22

Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 63 тысячи

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 11:20

Саммит металлургов: ММК рассказал о своих достижениях в сфере устойчивого развития

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 11:16

Челябинск окутал удушающий туман
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:55

Смертью молодого человека в водоеме под Челябинском заинтересовался СК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:46

В Заксобрании вручили премии за поддержку предпринимательства. Среди награжденных – директор по рекламе «УПИ»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:43

На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:38

В Челябинской области предприятие заплатило 16 миллионов за сброс стоков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:36

Ушел из жизни известный челябинский фотограф Вячеслав Шишкоедов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:13

ММК и Национальное объединение строителей заключили соглашение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 10:05

В понедельник стартует ЕГЭ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2021 09:57

В понедельник в Челябинской области дожди и грозы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 20:52

Спасатели завершили поиски утонувшего в поселке Лазурный юноши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 20:38

В Челябинской области водитель большегруза уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2021 02:00

Анонсы событий и мероприятий на 31 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 20:45

С облегчением! Челябинец рассказал всему городу, что сходил в туалет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 20:23

Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 19:42

Найти дом для Маршала: в Коркино спасли собаку-инвалида, хозяева которой сгорели заживо
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 19:09

Внимание, потеряшка! Жители Челябинска разыскивают хозяев немецкой овчарки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:41

Текущий год будет менее богат на затмения и фатальные события, чем прошедший
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:28

Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:23

В Челябинской области продвинули бизнес из «ЛуКошКа»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 14:02

Прокуратура потребовала избавить аэропорт Магнитогорска от зарослей, в которых гнездятся птицы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:51

Челябинца оштрафовали за быструю езду на самокате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:49

Борьбу с ковидом продолжают более 2,6 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:39

Магнитогорские полицейские по-спортивному почтили память погибшего в Чечне коллеги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:29

В Копейске в ДТП с тремя автомобилями погиб человек и трое пострадали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.05.2021 13:09

Одна из лучших гособвинителей России работает в прокуратуре Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 18:27

Текслер: Приезжайте в Челябинскую область, у нас очень гостеприимный и красивый регион
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 17:19

Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 17:19

В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:55

На предприятии «Уралбройлер» нашли нарушения содержания животных

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:54

Магнитогорский вуз посетила делегация бразильского посольства
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:52

НМУ в Карабаше продлены на все выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:33

Школы Челябинской области приняли участие в конкурсе худших туалетов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:31

Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 16:12

Выходные в Челябинской области будут жаркими и с грозами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:53

В Советском районе Челябинска в заброшенный колодец упала бездомная собака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:34

Тренировочная квартира: в Челябинской области стартует уникальный проект помощи людям с особенностями

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:32

Легендарный чемпион ММА «завис» на шлагбауме в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 15:25

Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:53

Детская филармония Челябинска получит 40 новых инструментов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:10

В Коркинском районе новый порыв на водоводе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 14:04

Суд может обязать челябинский минздрав обеспечить ребенка лекарствами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:53

К 2024 году Большая Сатка перестанет страдать от сброса карьерных и шахтных вод
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:39

В центре Челябинска пройдут состязания по хип-хопу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:33

Обнаруженная в центре Челябинска старинная мостовая может стать музеем под открытым небом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 13:28

За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 12:32

Челябинцы с инвалидностью просят водителей подъезжать впритык к бордюрам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 12:24

Под суд пойдут южноуральцы, похитившие 120 овец
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:42

В воинской части под Челябинском избивали солдат-срочников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:22

В субботу в Сатке состоится гастрономический фестиваль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 11:12

«Устал от обещаний, что все будет хорошо»: Ольховский записал видеообращение к Колеснику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:57

Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:34

В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:32

Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:30

Инновации, ярмарка и мастер-классы: как прошел в Челябинске День предпринимателя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.05.2021 10:30

Зеленый Марафон Сбера впервые пройдет в Магнитогорске и нацпарке Таганай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 20:35

В Челябинске начал работу ХХII фестиваль СМИ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2021 20:05

В Челябинске на площади революции прошли соревнования для экстремалов