Светлана Портье: за пять лет число мест в детских садах Челябинска выросло вдвое

В Челябинске за последние пять лет число дополнительных мест в дошкольных учреждениях увеличилось в два раза – на 39 тысяч.
Об этом сегодня, девятого февраля, на заседании комиссии городской думы по социальной политике сообщила начальник комитета образования Челябинска Светлана Портье.
По ее словам, в настоящее время в столице Южного Урала функционирует 286 детских садов, в том числе 240 – муниципальных, 36 – при общеобразовательных школах. Челябинские садики посещают в общей сложности 84 тысячи 189 детей.
Светлана Портье доложила депутатам, что охват маленьких челябинцев в возрасте от одного года до семи лет местами в детских садах составил в ушедшем году 93,9 процента.
Она подчеркнула, что столь серьезных показателей удалось достичь благодаря беспрецедентному строительству новых детских садов. Так, только в 2020-м году было построено девять новых дошкольных учреждений на две тысячи 785 мест.
Новые детские сады заработали в том числе в микрорайонах «Парковый», «Парковый-2», «Чурилово», где потребность в детских садах особенно велика.
В 2021-м году планируется продолжить строительство новых детских садов для полной ликвидации очереди и стопроцентного обеспечения всех маленьких челябинцев местами в детских садах.
Депутаты высоко оценили проведенную работу. Председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт отметил, что хорошие показатели свидетельствуют об эффективности работы.
«Сейчас в Челябинске идет беспрецедентное строительство социальных объектов в целом и детских садов в частности. А ведь каждый из них нужно еще наполнить содержанием, подобрать сотрудников, запустить образовательные программы - и это огромный труд, который в Челябинске сегодня делается на высоком уровне», - сказал Шмидт.