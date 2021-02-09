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Светлана Портье: за пять лет число мест в детских садах Челябинска выросло вдвое

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Светлана Портье: за пять лет число мест в детских садах Челябинска выросло вдвое

В Челябинске за последние пять лет число дополнительных мест в дошкольных учреждениях увеличилось в два раза – на 39 тысяч.

Об этом сегодня, девятого февраля, на заседании комиссии городской думы по социальной политике сообщила начальник комитета образования Челябинска Светлана Портье.

По ее словам, в настоящее время в столице Южного Урала функционирует 286 детских садов, в том числе 240 – муниципальных, 36 – при общеобразовательных школах. Челябинские садики посещают в общей сложности 84 тысячи 189 детей.

Светлана Портье доложила депутатам, что охват маленьких челябинцев в возрасте от одного года до семи лет местами в детских садах составил в ушедшем году 93,9 процента.

Она подчеркнула, что столь серьезных показателей удалось достичь благодаря беспрецедентному строительству новых детских садов. Так, только в 2020-м году было построено девять новых дошкольных учреждений на две тысячи 785 мест.

Новые детские сады заработали в том числе в микрорайонах «Парковый», «Парковый-2», «Чурилово», где потребность в детских садах особенно велика.

В 2021-м году планируется продолжить строительство новых детских садов для полной ликвидации очереди и стопроцентного обеспечения всех маленьких челябинцев местами в детских садах.

Депутаты высоко оценили проведенную работу. Председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт отметил, что хорошие показатели свидетельствуют об эффективности работы.