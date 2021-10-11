Светофор рядом с набережной за «Мегаполисом» 12 часов в сутки будет мигать желтым

Челябинские власти решили, что светофор рядом с новой набережной реки Миасс, за КРК «Мегаполис», в период с девяти вечера до девяти утра может работать в режиме «желтого мигания».

Соответствующие коррективы будут внесены в работу данного светофорного объекта, установленного на улице Красной ради безопасности пешеходов, устремляющихся со стороны Сада камней на прогулку по прибрежному общественному пространству, будут внесены в ближайшее время.

Об этом сообщил на аппаратном совещании в понедельник, 11-го октября, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, коррективы решено внести на основании проведенного анализа пешеходных и транспортных потоков в районе нового светофора, которое показало: с наступлением осени пешеходы стали появляться в этом месте гораздо позднее.