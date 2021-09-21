21.09.2021
Челябинские спасатели вытащили собаку из колодца
21.09.2021
Оперштаб Челябинской области сделал исключение для «Трактора»
21.09.2021
В Златоусте задержана «гастролерша» из Уфы
21.09.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 94 тысячи
21.09.2021
Прокуратура не согласна с тем, что Чернобровина выпустили из СИЗО
21.09.2021
Задержаны южноуральцы, которые нападали на горожан с бейсбольными битами
Светофоры на новом пешеходном переходе по улице Красной в Челябинске замигали желтым
20.09.2021
В Челябинске совершенствуют переход от набережной за «Мегаполисом» к Саду камней
20.09.2021
В Челябинске завершают ремонт 15-го трамвайного переезда, на очереди – перекресток Труда и Кирова
17.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
16.09.2021
Представители бизнеса благодарят дорожников Челябинска за улицу Енисейскую
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021