Светофоры на новом пешеходном переходе по улице Красной в Челябинске замигали желтым

Светофоры на новом пешеходном переходе, соединившем новую набережную за «Мегаполисом» и Сад камней в Центральном районе Челябинска, заработают в штатном режиме в четверг, 23-го сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, добавив, что пока установленные для удобства пешеходов и автомобилистов объекты мигают желтым светом.

Напомним, поручение обустроить безопасный регулируемый переход на улице Красной, по которому жители и гости южноуральской столицы могли бы безопасно перемещаться от Сада камней до созданного в этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» общественного пространства на берегу Миасса, дала глава Челябинска Наталья Котова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в окончательном варианте переход на Красной обустроят в 2022-м году, когда будет благоустраиваться территория, прилегающая к дворцу спорта «Юность». В месте заужения высадят деревья, на пешеходном переходе – обустроят островок безопасности. Также здесь появятся велодорожки и тротуары.