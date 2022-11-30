01.12.2022
Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов
01.12.2022
«Ростелеком» и ПФР назвали лидеров всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
01.12.2022
В «Солнечной долине» завершился второй этап Кубка России
01.12.2022
О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума
01.12.2022
Два полицейских из Челябинска отстранены от службы
01.12.2022
Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут
Связь поколений
В Еткуле создали программу «Расскажите нам, колокола»
14.11.2022
«Сквер мудрости» и «Парк фантазеров»: в Еткуле открылась модульная библиотека
02.11.2022
Глава Еткуля с коллегами встретились с мобилизованными в полевом лагере
31.10.2022
В Еткуле теперь есть свои «мисс и мистер Первоклассники»
19.10.2022
В Еткуле прошёл отборочный этап «Марафона талантов»
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022