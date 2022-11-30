Связь поколений

На территории Еткульского района (Челябинская область) в течение полутора месяцев проходили мероприятия программы «Расскажите нам, колокола», в которых прослеживалась преемственности поколений. А сегодня, 30 ноября, на состоявшемся в районном доме культуры села Еткуль завершающем мероприятии руководитель проекта Татьяна Пестрякова поделилась своими впечатлениями.

Маршрут патриотического назначения-2022 –это совместный проект Еткульского районного Совета ветеранов, Управления культуры и молодёжной политики и Управления образования администрации Еткульского муниципального района.

В основе маршрута лежит историко-художественная программа «Расскажите нам, колокола», подготовленная работниками Еткульского РДК и учащимися Еткульской средней школы.

Целевой аудиторией маршрута являлись школьники среднего и старшего звена. Во всех населённых пунктах района, где есть школы, побывали артисты.

Художественная программа «Расскажите нам, колокола» объединила три знаменательных события в истории нашего Отечества, которые являются днями воинской славы России и в 2022 году отмечают юбилеи.

Первый исторический эпизод в сценарии посвящается 350-летию со дня рождения российского императора Петра I и победе русской армии под его командованием над шведами в Полтавском сражении. На сцене народные образы Петровской эпохи воплотили ученики Еткульской школы.

В нынешнем 2022 году отмечается 210 лет со дня Бородинской битвы. Являясь крупнейшим сражением Отечественной войны 1812 года, она входит в список Дней воинской славы России. В программе «Расскажите нам, колокола», как и в известном произведении Михаила Лермонтова, эпизод войны с французами идёт под бой барабанов, крики, скрежет. Старинная солдатская песня «Солдатушки», построение редута, чеканящая декламация текста в исполнении актёров создают атмосферу самой жестокой и кровавой войны 19 века. Данной теме посвящён второй эпизод программы.

Начало третьего эпизода ознаменовал видеоряд на «Песню о 28 панфиловцах». Этот приём ярко иллюстрирует героизм участников Битвы за Москву – одного из переломных моментов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Художественные образы защитников Москвы в сценической программе создали старшеклассники Еткульской школы.

Общую программу патриотического маршрута дополнили выступления творческих групп представителей населённых пунктов. Ученики местных школ и активные пенсионеры в ответном выступлении на сцене местных школ или ДК воплотили в жизнь сюжет «Подвиг Молодой гвардии».