Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов

Директор челябинской компании «Овсей» Константин Леонов изобрел чудо-печку для сжигания садового мусора. Свое творение житель южноуральской столицы совершенствовал три года.

Полученным результатом изобретатель доволен – печка вместимостью 180 литров успешно прошла все доработки и испытания, и сегодня может стать верным помощником каждому садоводу. Особенно актуально ее применение в свете вступивших в силу первого января текущего года новых Противопожарных правил.

Печка, созданная Константином Леоновым, позволяет сжигать садовый мусор (зараженную листву – на фруктовых деревьях нередко живут всякие-разные вредители, траву, ветки) быстро и безопасно даже на четырех сотках (новыми правилами четко определены противопожарные расстояния, оказавшиеся слишком велики для большинства существующих садовых участков, площадь которых редко превышает шесть соток). Таким образом, печь может стать настоящим спасением для любителей сажать и выращивать (появление садового мусора, который нужно куда-то девать, неизбежно).

«Печку садоводы могут смело использовать в период действия новых Правил, ей не страшны никакие законодательные препоны, потому что, когда происходит процесс горения, за эту печку можно смело держаться руками. Она, конечно, теплая, даже горячая, но об нее точно не обожжешься. Кроме того, там установлены ловушки для искр. Чтобы не сжигать летом мусор впустую и не расходовать электроэнергию понапрасну, можно параллельно греть на печке воду, чтобы мыть что-то в саду», - отметил Константин Леонов.

При сжигании мусора с помощью чудо-печи можно не только безопасно согреть (вскипятить) воду, но и приготовить еду, пожарить шашлыки (!) всего в пяти метрах от дома, не нарушая при этом требований новых Противопожарных правил, а в результате еще и получить прекрасную золу для удобрения.

«В конструкции печи использованы инновационные разработки. Скорость безопасного горения гораздо выше, чем в обычной печи. Если раньше я сжигал веточки и листву на своих шести сотках за три-четыре дня, то теперь на это уходит три-четыре (может быть, пять) часов. Горит хорошо, быстро, искр почти нет (печка полностью изолирована от искр и пламени). Предусмотрена также принудительная подача воздуха» - Константин Леонов по праву может гордиться своим детищем.

Чудо-печка выдерживает температуру до шестисот градусов (выше и не требуется), она довольно легкая – ее можно не только перевозить на тележке, но и запросто переносить на руках: по бокам есть ручки.

Изготовлена печь из стали (Константин Павлович использовал недорогие материалы, потому что понимает: далеко не все садоводы могут позволить себе шиковать).

«Я сам садовод и считаю, что дорого нельзя продавать ни в коем случае. Стоимость моей печки составляет около четырех тысяч рублей, прослужить она способна лет десять. Так как у всех садоводов разный достаток, в целях экономии кто-то может заказать и купить у меня такую печь вскладчину: вдвоем, втроем. Один сжег мусор у себя на участке, отдал печку второму, тот – третьему. Очень удобно», - отметил Константин Леонов.

По словам изобретателя, уже нашлась фирма, готовая производить чудо-печки в помощь садоводам по его чертежам.