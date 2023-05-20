20.05.2023
Подготовка к пляжному сезону: в Челябинске водолазы достали опасный мусор из городских водоемов
20.05.2023
Полицейские Челябинска нагрянули в спа-салон, где оказывались интимные услуги
20.05.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице 3-го Интернационала
19.05.2023
Группа РМК прокомментировала санкции, введенные против нее Великобританией
19.05.2023
По ночам путепровод на Мастеровой в Челябинске будет закрыт для автомобилей
19.05.2023
Рашников и Мякуш награждены медалью «За вклад в развитие Челябинской области»
Так выглядит настоящее счастье: долгожданная встреча челябинского бойца и его питомцев
14.03.2023
С любимым человеком – хоть на край света: заграничный вояж четвероногих Челябинской области
28.02.2023
Челябинцы, уставшие от наглости соседей, обратились к ним от лица собак
17.02.2023
Челябинская областная ветстанция ждет четвероногих на бесплатную кастрацию
06.12.2022
В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023