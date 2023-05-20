Так выглядит настоящее счастье: долгожданная встреча челябинского бойца и его питомцев

Невероятную любовь, запредельную радость продемонстрировали четвероногие, дождавшись своего любимого человека, который приехал домой, в Челябинск, из зоны СВО.

Описать встречу собак и хозяина невозможно – не хватит слов. Лучше просто посмотреть видео ТВЦ. Именно так, наверное, и выглядит настоящая радость. Настоящее счастье.

После долгой разлуки домашние питомцы просто-напросто пустились в пляс, а одна из собак – пес немаленьких размеров – тут же оказался на руках челябинского бойца, растаявшего от подаренных ему щенячьих нежностей.