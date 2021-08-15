Тактический урбанизм: в челябинском поселке АМЗ незаконных торговцев победили с помощью цветов

В челябинском поселке АМЗ (Советский район) незаконных торговцев, упорно не желавших покидать насиженные места на пересечении улиц Кузнецова и Ярославской, победили с помощью цветов.

О необычном опыте борьбы с нелегальным киосками и павильонами рассказали в районной администрации, вспомнив также о том, что победить незаконную торговлю в данном месте было непросто.

«В этом году мы уже рассказывали о затянувшейся истории с незаконными киосками и павильонами в посёлке АМЗ, на пересечении улиц Кузнецова и Ярославская. Хаотичная торговля в этом месте уродовала облик улицы и вызывала массу нареканий от жителей. Рейды по несанкционированной торговле приносили только временные результаты, а старый Порядок демонтажа киосков, действовавший до весны этого года, был громоздким и оставлял массу «лазеек» для недобросовестных предпринимателей. С вступлением в силу нового порядка, ситуация улучшилась, решение о демонтаже, как и сам процесс, стали более оперативными, и мы, совместно с депутатами, демонтировали четыре нестационарных объекта. Однако часть владельцев киосков, загодя узнав о демонтаже, вывезла их самостоятельно, а через неделю вернула на прежнее место», - сообщили в администрации Советского района.

Также в мэрии рассказали, что районные депутаты повторно инициировали процедуру и получили новое разрешение на демонтаж.

«А для того, чтобы этот процесс не стал бесконечным, мы сразу же постарались занять освободившееся место. Для максимальной наполняемости пространства мы соорудили несколько клумб и оперативно высадили цветы, а также переместили несколько скамеек и цветников с кашпо с центральных улиц, где они были менее востребованы», - отметили в администрации Советского района.

В мэрии отметили, что «данный участок улицы сразу преобразился, исчезли не только обшарпанные киоски, но и лоточная торговля текстилем и овощами/фруктами».