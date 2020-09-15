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Народная награда

Танковая дивизия Чебаркуля стала хранителем меча воинской славы

Фото: 
ОП Челябинской области
Общество
Сегодня, 14:27
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На плацу танковой дивизии Чебаркульского гарнизона (Челябинская область) впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась уникальная церемония вручения народной награды - меча воинской славы и наказа гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии.

Изделие работы мастеров Златоуста было передано командиру дивизии генерал-майору Виталию Герасимову. Меч воинской славы ему вручили Герой России Сергей Зяблов и генеральный директор Златоустовской оружейной компании Александр Сонич - в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с целью увековечивания памяти о подвигах воинов Уральского добровольческого танкового корпуса в сражениях с гитлеровскими захватчиками и достойном служении соединения Отечеству, о значительном вкладе тружеников Челябинской области в обеспечение обороноспособности и независимости Родины.

Наказ воинам дивизии от ветеранов военной службы за подписью председателя совета ветеранов соединения, руководителя организации Российского союза ветеранов Москвы генерал-лейтенанта Артура Инякова вручили кавалер орденов Мужества и «За военные заслуги» полковник запаса Сергей Старостин и Герой России полковник запаса Илья Панфилов.

В церемонии награждения участвовали также председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию и ветеранскому наставничеству Елена Скорнякова и эксперт ОП региона Игорь Михайлов.

Командующий войсками ЦВО поздравил военнослужащих дивизии с профессиональным праздником и наградил челябинских юнармейцев за сочинения про Героев Великой Отечественной войны.

Участники церемонии получили уникальную книгу-хрестоматию «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир» проекта Урало-Сибирского Дома Знаний «Южный Урал. Опорный край Победы», поддержанного правительством Челябинской области и Фондом президентских грантов. Об этом сообщает Общественная палата региона.

 

 

 

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