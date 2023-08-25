Татьяна Петровна, юный Арманд и каменное трио

Такие истории накануне учебного года вспоминаются с завидным постоянством. Вот одна из них.

Татьяна Петровна – педагог с солидным стажем, последние двадцать пять лет преподаёт русский язык и литературу в колледже. Работу свою обожает и с нетерпением ждёт первое сентября.

В День знаний в колледже обычно бывают только линейка и классные часы. Их проводят лишь те «счастливцы», у кого есть классное руководство. В числе счастливых педагогов и Татьяна Петровна. У всех в группе по двадцать пять человек, а у неё на пятёрочку меньше. Недобор случился, такое бывает. В группе у неё только мальчики. Судя по документам о неполном среднем образовании, они и его недополучили. Сплошные трояки по всем предметам у всех! Ну что ж поделаешь, их тоже надо воспитывать и обучать, обучать и воспитывать!

…Линейка всегда проходит в спортзале, у каждого курса там своё место. Старшекурсники не торопясь занимают своё. А «мелюзга», как хвостики, за своими классными тянется. Цветов почти нет, в колледже как-то не принято в первый день занятий приносить букеты. Видно, один подопечный Татьяны Петровны этого не знал и подарил ей цветочек – розочку. Вроде ерунда, а приятно! Выступали все кому не лень (директор, его замы по разным работам, представители районной власти, родители). Слава богу, говорили понемногу, а то бы все от духоты в обморок попадали!

Потом на классном часе Татьяна Петровна знакомилась с группой, всё обо всём своим ребятам рассказала и повела в районную библиотеку отмечать День знаний. Местные библиотекари оказались просто молодчинами: на славу подготовили встречу с первокурсниками.

Кое-кто из ребят даже сумел «блеснуть» кругозором в разных областях знаний. Например, в литературе. Библиотекари спрашивали про Пушкина, он ведь – «наше всё». Юра Нынык сказал, что в роду поэта были каннибалы, а Вася Морозов уточнил, что прабабушка или бабушка (точно он не запомнил) по происхождению была Гандболом. Здорово, правда? Вот это знатоки! Библиотекари (две милые и очень культурные женщины бальзаковского возраста) ещё и не такое слышали, поэтому не засмеялись, а слегка подправили ответы, и теперь любимый народом Пушкин был из «правильного» рода – рода Ганнибалов. Чуть позже ведущие поинтересовались, знают ли ребята, кто виноват в смерти поэта. «Дантес!» - тут же выкрикнул всезнающий Нынык, а его товарищ Эдик Арманд, учившийся в деревенской школе, внёс коррективу: «Не только Дантес, но и пуля, вылетевшая из его пистолета!» Библиотекарям, как и классному руководителю ребят, стало очень весело. «А вы как думаете?»- обратились они к шестнадцатилетней аудитории. «Я думаю,- вступил в беседу ещё один активный слушатель Вася Морозов, - что обои!» «Которые в цветочек?» - не удержалась от ехидства Татьяна Петровна. Вася не понял и повторил: «И пуля, и Дантес! Обои!» Да, будет чем заняться на уроках русского языка и литературы! Преподаватель словесности это поняла.

Потом были вопросы из других областей знаний: физики, химии, математики, географии и истории. Пользоваться гаджетами ребятам не разрешили, поэтому юные подопечные Татьяны Петровны торжественно сели в лужу по всем предметам. Она поняла: её коллегам тоже хватит работёнки!

Закончилась насыщенная встреча в библиотеке, и все отправились по домам, а Эдик со звучной фамилией Арманд - в общежитие. Татьяна Петровна осталась в библиотеке посмотреть разные новинки по своим предметам. Минут через пять раздался телефонный звонок. Звонил Эдик.

- Татьяна Петровна, - его голос звучал очень взволнованно, - я заблудился, заблудился!

- Эдик, не волнуйся, сейчас я подскажу тебе, куда идти дальше. Ты только посмотри вокруг и скажи, что находится рядом с тобой! – классная руководительница попыталась успокоить подопечного.

- Тут вот мужик стоит… - как-то робко пробормотал Эдик.

- Вот ты у него и спроси! - посоветовала Татьяна Петровна.

-Не могу… Он каменный или из бронзы, ещё не пойму! – в голосе Эдика угадывалась самая настоящая паника.

У педагога в голове пронеслось: этот мужик - Ленин. В городе три памятника вождю, куда же за пять минут занесло несчастного Арманда?

- Кепка у него на голове или в руке? – требовательно спросила Татьяна Петровна.

- Татьяна Петровна, он не один! - вдруг выкрикнул заблудившийся.

- А сколько их там, этих каменных? – спросила она, а сама пыталась сообразить, в какой точке земного шара, где есть целая компания каменных товарищей, находится бедный Эдуард.

- Трое, Татьяна Петровна! – выдохнул Эдик.

- Мальчик мой, среди них есть женщина? - поинтересовалась классная руководительница.

- Есть! Как-то сразу я не увидел её и того, второго! – голос Эдика был почти весёлым: он понимал, что Татьяна Петровна, зная теперь его место пребывания, укажет ему правильную дорогу.

- Эдик, я поняла, ты на вокзале (на вокзале установлена скульптура в честь первых строителей города), от него довольно просто добраться до твоего общежития,- тут педагогиня, как ей показалось, очень доступно объяснила ему дальнейший путь. Но её мальчик пошёл, как Ленин, другим путём. Периодически Татьяна Петровна отвечала на его звонки, и вот оно счастье: её подопечный вышел на финишную прямую:

- Эдик, посмотри вперёд! Видишь, там прямо по курсу мужик каменный стоит. Это памятник писателю Горькому, иди, родной, к нему, а дальше…

- Дальше я знаю, знаю я, - в голосе Эдика слышалась неприкрытая радость. А классная дама вздохнула с облегчением, а то уж она думала идти по следу возможного потомка известной революционерки Инессы (и по совместительству возлюбленной Владимира Ильича).

На следующее утро Татьяна Петровна увидела своих мальчишек, столпившихся в коридоре. Они бросились к ней, наперебой рассказывая новость: что-то в общежитии успел натворить Эдик Арманд. А тут и вахтёрша подоспела: «Татьяна Петровна, просили передать, что вас директор к себе зовёт». Всё понятно, значит, не зря мальчишки Эдика помянули. Что с ним не так?

В кабинете директора сидела на стульчике по-деревенски одетая женщина лет сорока пяти, рядом стоял какой-то всклокоченный, с красными глазами Эдик Арманд – виновник незапланированной встречи Татьяны Петровны с директором.

- Вот и классный руководитель вашего сына, - обращаясь к женщине, сказал Пётр Сергеевич. - А вы присаживайтесь, Татьяна Петровна.

Татьяна Петровна плюхнулась на предложенный стул и приготовилась слушать. Но кому же дадут слово? Его предоставили организатору этой встречи, то есть Эдику, который накануне долго искал дорогу к общежитию. В нём он должен был прожить все четыре года обучения. Но, увы…

Вот что поведал, заикаясь и запинаясь на каждом слове, несостоявшийся специалист по ремонту промышленного оборудования:

- Я вчера после библиотеки отмечал День знаний!

Вот как впечатлило Эдика посещение храма культуры! Но как он отметил-то, если с завидной скоростью из деревни прибыла его мама, как оказалось, самая что ни на есть Инесса Арманд? Пётр Сергеевич впился взглядом в красные глаза первокурсника и грозно спросил, знает ли Эдуард, какую фамилию позорит. По выражению лиц мамы и сына сразу понял, что они не знают. Он хотел было рассказать о носительнице этой фамилии, но понял, что и сам не знает никаких фактов из её жизни, показывающих Арманд пламенной революционеркой. Зато про неформальные отношения Инессы с вождём пролетариата он недавно прочитал несколько статей, и их содержание затмило борьбу революционерки за светлое будущее. Пётр Сергеевич посоветовал Эдику и его маме (полной тёзке той, «ленинской» Инессы) изучить биографию великой женщины.

А дальше из уст директора прозвучал вопрос:

- Ну и как же ты, отрок, праздновал День знаний, один или с компанией?

-Один, соседи в комнату ещё не заселились,- выдохнул Арманд-младший. - Я взял дома полторашку и выпил, правда, не всё. Половину не смог!

- Полторашку чего? – строго уточнил Пётр Сергеевич. - И ещё – где ты её взял?

- Ну, наверное, то, что там было, называется бражкой. Мама сама её делает! - выдавил из себя подопечный Татьяны Петровны.

При этих словах сына Инесса Ивановна покрылась краской и чуть не свалилась под стол. А директор рявкнул:

- Мама тебе дала? Чтоб ты, негодник, День знаний отметил?

- Не-а, я сам взял, мама и не знала. Дома я никогда не пробовал, стало интересно, почему у нас в деревне все так эту бражку любят?

- Что, и мама твоя любит? - продолжал свой «допрос» директор.

- Нет, мама не любит, она, когда пьёт, всегда морщится!

Пётр Сергеевич понял, глядя на бедную Эдикову маму, что продолжать уже не надо, не надо делать из Арманда-младшего Павлика Морозова.

А дальше со слов дежурной по общежитию рассказывал уже сам директор:

- Стемнело, общежитский коридор затих, его обитатели готовились ко сну. Но уснуть никому не удалось, потому что в коридор выскочил Эдуард и стал колошматить во все двери с диким криком: «Эй, каменные! Выходи - биться будем! Начался переполох, ребята тихонько открывали двери, но выйти к беснующемуся Эдику никто не решался.

- Что, испугались, каменюки проклятые? - вопил Арманд, бросаясь на двери, которые все свидетели буйства незнакомого первокурсника позакрывали изнутри. Прибежала дежурная, которая не первый год на свете живёт и всякое повидала!

- Ну, и с кем ты биться собрался, голубь мой сизокрылый? - спросила она ласково, осторожно приближаясь к новому обитателю общественного места проживания. - Нет тут никаких каменных, тут ребятки живут, твои товарищи!

К этому времени у Эдика уже и так пропал весь воинственный раж, он прямо обмяк в руках дежурной. Она отвела его в душевую, где умыла ему лицо, а потом у Арманда произошло очищение желудка посредством выхода наружу через ротовое отверстие напитка, который очень любят в его деревне.

- Вы понимаете, Инесса Ивановна, что пребывание вашего сына в нашем учебном заведении невозможно. Прошёл ещё только один день, а Эдуард уже показал, на что он способен. Вообще у нас очень строго со спиртным! Вы сможете устроить его в любое училище нашего города, там скорее всего недобор. Его возьмут! - уже спокойно и как-то доверительно вещал директор заведения, где могли бы пройти лучшие годы Эдика Арманда.

- Извините нас, пожалуйста. Конечно, мы сейчас заберём документы. Никогда бы не подумала, что сын на такое способен! Он ведь у меня смирный и по хозяйству всегда помогает! - Инесса Ивановна с трудом подбирала слова: ей было очень стыдно.

Так закончилась, не успев начаться, учёба Эдуарда Арманда. А Татьяна Петровна потеряла первого «бойца» из своих двадцати подопечных. Пожелав женщине с революционной фамилией и её наследнику всего самого хорошего, она отправилась сеять «разумное, доброе, вечное»…