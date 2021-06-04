Театр «Манекен» приглашает челябинцев на необычные спектакли в июне

В челябинском театре «Манекен» 12 и 19 июня состоятся спектакли для юных и взрослых южноуральцев – «SPOCKY NOKI» и «АНГЕЛ & БЕС».

Поделиться

В субботу, 12 июня, расскажут о жизни Spocky – Привиденчика, который спит днём и бодрствует ночью, где он может открывать все двери, зажигать на небе звёзды, резко рушится, когда ему в голову приходит идея увидеть день и солнце. Происходит столкновение прошлого и настоящего, дня и ночи, ночной гармонии и дневного хаоса. Сможет ли Spocky справиться с этим переполохом в одиночку и вернуть всё на свои места?

Поделиться

В этом спектакле происходит смешение клоунады, мультипликации, чёрно-белого кино и музыки Иоганна Баха, Алексея Паперного, Pakava It. Он может тронуть взрослого человека и помочь ему вернуться в детство через игру, шалости и смех, а детям этот спектакль подарит волшебство сцены, тем самым даст понять, что театр – это место, где воплощаются любые фантазии, а сцена дарит веру в настоящую сказку.

19 июня зрители познакомятся с таким необычным жанром, как треш (англ. trash — мусор). Это направление современного искусства, произведения которого отличаются намеренной примитивностью и заштампованностью, пародируют и обыгрывают массовую культуру. Спектакль «АНГЕЛ & БЕС» расскажет о молодом Ангеле, который поспорил с Бесом, что можно жить на земле честно, правдиво, не убивая и не обманывая...

Билеты на эти и другие спектакли можно заказать на сайте.