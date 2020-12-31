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Новогодняя афиша

Театры, библиотеки и ДК подготовили для южноуральцев новогодние программы

В новогодние каникулы в Челябинской области состоится более 300 показов спектаклей, концертов и мюзиклов. Свои интересные программы подготовили для южноуральцев также библиотеках, детских школах искусств и дворцах культуры.

Театр оперы и балета имени М. И. Глинки

С 26 декабря по 10 января на сцене оперного театра - увлекательный мюзикл «Двенадцать месяцев» и знаменитый балет «Щелкунчик»

По традиции в новогодний репертуар вошел включен и Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…». Его можно будет послушать 7 и 8 января.

Афиша спектаклей на сайте театра.

Театр драмы имени Наума Орлова

Маленькие зрители и их родители смогут посмотреть новогоднюю премьеру сказки «Снежная королева». Специально для Челябинского театра драмы, команда постановщиков из Санкт-Петербурга превратила эту историю в волшебный и по-настоящему сказочный мюзикл для всей семьи.

Не забыли в театре и про взрослых зрителей. Для них будут показаны «Сейчас или никогда» (второго и четвертого января), «Скамейка» (пятого и седьмого января), «Outoforder или тринадцатый номер» (шестого января), «Шесть блюд из одной курицы» (седьмого января), «Бешеные деньги» (восьмого января), «Леди на день» (девятого января) и «Королевские игры» (10 января).

Афиша на сайте театра.

Камерный театр

В Камерном театре специально к Новому году приготовили премьеру спектакля «Мой папа па-па-па-па-па!» про золотого цыпленка.

Расписание спектаклей на сайте театра.

Филармония

Филармония подготовила две премьеры – новогодний музыкальный спектакль «В замке Снежной Королевы» и новогоднюю сказку «Морозко».

Третьего января в зале органной и камерной музыки «Родина» состоится «Диалог у новогодней ёлки».

Четвертого января ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» ждет южноуральцев на концерт «MerryChristmas! Весёлого Рождества!» в концертном зале им. С. С. Прокофьева.

Пятого января в зале органной и камерной музыки «Родина» - «Галантные празднества».

Шестого, седьмого и восьмого января в зале органной и камерной музыки «Родина» - «Новогодний бал в ползунках» (от 0 до 4 лет).

Шестого января в концертном зале им. С. С. Прокофьева - «Брызги шампанского».

Седьмого января в зале органной и камерной музыки «Родина» - «Рождество с органом».

Восьмого января в зале органной и камерной музыки «Родина» - «Шерше ля фам».

Девятого января в концертном зале им. С. С. Прокофьева -«В вихре радостных хлопот».

Десятого января в зале органной и камерной музыки «Родина» - «Час органной музыки».

Афиша на сайте филармонии.

Молодежный театр

В Молодежном театре зрителей ждет сказка «Мой папа – Дед Мороз», премьеры «Лесные сказки (третьего и четвертого января), «Черный апельсин» (пятого и шестого января), премьера «Колыбельная Марселя Марсо» (седьмого и десятого января) и «В Москву – разгонять тоску» (восьмого и девятого января).

Афиша на сайте театра.

Челябинский театр кукол

Челябинский театр кукол представит сразу четыре разных сказки.Можно отправиться на спектакль «Три снежинки: голубая, золотая, серебристая», в которой много волшебства, добрые зверята и хоровод Дедов Морозов. Для самых маленьких подготовлены игровые сказки «Курочка Ряба», «Колобок» и «Репка», в финале которых придет Дед Мороз и поздравит всех с Новым Годом и небольшими сюрпризами в честь праздника одарит.

Все спектакли будут идти в Выставочном зале Союза художников.

Афиша на сайте театра.

Театр песочной живописи и теней «Скарабей»

Театр «Скарабей» представит волшебную новогоднюю премьеру - спектакль «Снегурушка и Морозко» по мотивам русской народной сказки. К Рождеству театр «Скарабей» подготовил еще один подарок – премьеру спектакля «Рождественская звезда».

Зрителей также ждут песочные спектакли «Щелкунчик», «Серебряное копытце», «Рукавичка», «Аленький цветочек» «Маленький принц» и «Путешествие голубой стрелы», теневой спектакль «Как Емеля щуку изловил», интерактивный спектакль «Новогодняя история игрушек».

Афиша на сайте театра.

Новый художественный театр

Новый Художественный театр в новогодние каникулы покажет для детей две ярких, добрых и очень новогодних сказки – «Путеводная звезда» и «Сказка об Ивашке Белой рубашке». А для взрослых пятого января НХТ покажет трогательную, настоящую и итальянскую почти комедию «Рождество в доме Купьелло».

Афиша на сайте театра.

Театр «Манекен»

Муниципальный театр «Манекен» подготовил премьеру новогодней постановки «SpockyNoki»

Афиша на сайте театра.

Театр «Омнибус»

Артисты Златоустовского театра «Омнибус» подготовили для маленьких зрителей премьеру музыкальной сказки «Емелин Новый год».

Афиша на сайте театра.

Кинотеатр «Знамя»

С 30 декабря возобновил работу после капремонта старейший кинотеатр Челябинска, Урала и России - «Знамя». Это единственный кинотеатр в городе, в котором показы идут с субтитрами и тифлокомментированием (для слабослышащих и слабовидящих).

В зале зрителей ждут новые удобные кресла, а после новогодних праздников приедут еще и диваны. Обновлена 3D система и установлен новый экран.

Расписание показа фильмов можно посмотреть на сайте кинотеатра.

Челябинская областная публичная библиотека

Восьмого и девятого января

В 10 часов в Центре межкультурных коммуникаций ЧОУНБ (ул. Цвиллинга, 61) состоится фестиваль настольных игр: «Крокодил», «Uno», «Хронограф», «Чепухатом», «Мафия», «Мои первые английские слова» и многих других.

В 12 часов южноуральцев приглашают в читальный зал № 6 (2-й этаж) отметить Новый год в Клубе любителей пения.

В 14 часов в Центре межкультурных коммуникаций состоится мастер-класс «Wish-лист. Участники составят карту желаний на 2021 год с учетом разных символических традиций мира и элементами арт-терапии.

Состоится также творческая презентация в отделе литературы по искусству «НеобыЧАЙно теплый Новый год». В программе - рассказ об истории возникновения традиции пить чай, знакомство с необычной коллекцией заварочных чайников и красивые атрибуты новогодних праздников.

Девятого января в 11 часов в Центре культурно-просветительских программ (в рамках Семейного клуба) состоится мастер-класс по рисованию иллюстрации к сказке В. Сутеева «Снеговик-почтовик».

В Центре межкультурных коммуникаций состоится Семейный квест «В поисках сокровищ: 52.000 историй за 25 минут» пройдет (ул. Цвиллинга, 61) – интерактивная экскурсионная программа для всей семьи с элементами игры и квеста. Это прекрасная возможность сделать новогодние фотографии в фотозоне #FashionBook и на фоне книжных коллекций, а также принять участие в лотерее «Карта предсказаний» (на русском и английском языках).

Для читателей подготовлены и еще масса других увлекательных мероприятий. Подробности – на сайте библиотеки.

Челябинская областная детская библиотека

В Челябинской областной детской библиотеке им. В. Маяковского в новогодние каникулы поселится Баба Яга, которая будет читать детям сказки.

Бабы Яга будет записывать сказки на видео и в 11 часов через день с 1 по 9 января

1 января – сказка СТАРИК-ГОДОВИК

3 января – сказка ХИТРАЯ ЛИСА

5 января – сказка ПОМОЩНИКИ БАБЫ ЯГИ

7 января – сказка ЛИСА И ВОЛК

9 января – сказка ГОСТИ БАБЫ ЯГИ.

Музей изобразительных искусств

Музей изобразительных искусств подготовил программу мероприятий на выставке «Сюрреализм – это Я» - конкурс елочной игрушки «Новогодние ЧУДАчества», лекции и сюрреалистические мастер-классы.

Главный приз для победителя конкурса – именной «Серебряный сертификат», который дает право на безлимитное посещение всех музейных выставок и мероприятий в течение последующего года.

Полный список мероприятий размещен на сайте музея.

Кроме того, южноуральцы смогут провести каникулы на свежем воздухе - заповеднике «Аркаим», в национальном парке «Таганай». Для тех, кто планирует таганайские каникулы в нацпарке подготовили памятку, ответив на самые часто задаваемые вопросы.