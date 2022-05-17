Текслер: Большое открытие сегодняшнего дня в Копейске

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дело Виктора Щекотова
Зеленая революция
Выборы в Госдуму
Картина маслом
День редких заболеваний
корона
Банкротство ЗМЗ
Мирная миссия-2007
Педофилы
Арест Ардабьевского
Здоровье
Мусор
Экспедиция ЧелГУ
Коронавирус
Физкультминутка
Арест Лемешевского
Пригородные поезда
Клещи
ЕГЭ
Учения стран ШОС
Жизнь на минималках
Дело Андрея Косилова
Транспорт
Космос
Экология
Дело Артура Дамерта
Арест чиновников Озерска
Коррупция в филиале ЧелГУ
Дело Корецкого
Дороги
Дело Александра Уфимцева
АгроПлюс
Дело Попова и Щербаковой
Уголовное дело Юревича
Сельское хозяйство
Физкультминутки
Борьба с наркотиками
Бюджет
Спецоперация на Украине
Дело Извекова
Образование
Поправки в Конституцию
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Арест Николая Сандакова
Сельское хозяйство
Переселение поселка Роза
Детское питание
Метро в Челябинске
Война в Сирии
Спецоперация на Украине
ЖКХ
С добрым утром, Урал!
Дело Продкорпорации
Выборы в Госдуму
Космос
Дело Александра Путина
Пригородные поезда
Дело Попова и Щербаковой
ЕГЭ
Банкротство Уралбройлер
Коронавирус
Арест Васькова
День редких заболеваний
ЗСО
Образование
Педофилы
Поправки в Конституцию
Дело Виктора Щекотова
Автовокзал Челябинск
Уголовное дело Юревича
Дело Артура Дамерта
Клещи
коронав
Мирная миссия-2007
Дело Корецкого
Выборы мэра
На житейских перекрестках
День Победы
Паводок
Арест чиновников Озерска
Арест Юрия Серебренникова
Дело Андрея Косилова
Экспедиция ЧелГУ
Дороги
Бюджет
Физкультминутка
Мусор
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городе Касли Челябинской области на дороге, ведущей к закрытому полигону, образовалась многокил
17.05.2022

В Каслях «мусорная реформа» грозит обернуться экологической катастрофой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске после капитального ремонта открылся государственный театр кукол имени Вольховского.
17.05.2022

Челябинский театр кукол заиграл новыми красками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске общественники попросили оценить техническое состояние плотины Шершнёвского водохрани
17.05.2022

Общественники Челябинска попросили проверить техническое состояние Шершнёвской плотины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил правительственную комиссию в Агаповский р
17.05.2022

Губернатор отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где погибло два ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинска надеются спасти даурские лиственницы в центре города. Об этом сообщили в пресс-
17.05.2022

В Челябинске засыхают даурские лиственницы, высаженные губернатором
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

КАМАЗ поможет возродиться «Москвичу», а внедорожники выпускать не планирует
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

Новые экотропы под Кыштымом станут настоящим подарком любителям пеших прогулок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

В Челябинске загорелось общежитие УралГУФКа, пожарные пришли на помощь студенткам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

Пресечена деятельность крупного преступного наркосообщества
ФОК
Копейск
Алексей Текслер
Физкультурно-спортивный комплекс
Общество
17.05.2022 20:43

Текслер: Большое открытие сегодняшнего дня в Копейске

Во вторник, 18 мая, в Копейском городском округе (Челябинская область) торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер.

ФОК построен в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

Глава региона отметил, что несколько лет назад, приехав в Копейск, был неприятно удивлен, что в городе нет ни одного полноценного зала для занятий спортом и проведения соревнований.

«Я был удивлен несколько лет назад, когда узнал, что нет ни одного спортивного зала в таком большом городе. Это, конечно, неправильно. Мы договорились открыть спортивный объект, долгожданный ФОК для Копейска», – отметил Алексей Текслер.

Тогда было решено построить ФОК.

«Решение, которое мы вместе с жителями принимали в 2019 году. Проблема с нехваткой универсального спортивного объекта стояла очень остро. И вот теперь детям в городе будет, где заниматься спортом», - написал в своем аккаунте губернатор.

Алексей Текслер контролировал ход строительства. Объект был возведен в короткие сроки. «Этот объект был построен быстро. Сейчас проходит экспертизу еще один спортивный зал», - отметил глава региона.

В здании ФОКа располагаются универсальный спортивный зал с игровой площадкой 40 на 20 метров и трибунами, тренажерный зал, инвентарные, массажный кабинет.

Как отметили в администрации Копейска, на этой площадке планируется открыть секции по игровым видам спора – волейболу, баскетболу, мини-футболу и тренажерный зал. Для детей занятия будут организованы на безвозмездной основе.

ФОК оснащен всем необходимым инвентарем. Здесь есть удобные раздевалки для спортсменов, судейские и тренерские комнаты. В скором времени начнется комплектование тренерского штата.

Физкультурно-оздоровительный комплекс носит имя основоположника копейского бокса, тренера Эдуарда Булатова.

Удобство нового комплекса уже оценили жюри и участники Всероссийских соревнований по боксу класса «А» памяти дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова, открытие которого состоялось сегодня.

Участников и ветеранов 52-го турнира приветствовал Алексей Текслер. «Это один из старейших турниров в Копейске, - отметил губернатор. - Спортсменам желаю удачи, победит, конечно, сильнейший».

Первый турнир по боксу состоялся в Копейске в 1969 году по инициативе заслуженного тренера по боксу РСФСР Эдуарда Булатова. В разные годы в состязаниях участвовали известные боксеры: Петр Галкин, Андрей Шкаликов, Ильфат Разяпов, Сергей Ковалев и другие.

В этом году в соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации. Победа в турнире Хохрякова дает право на получение звания «Мастер спорта России».

ФОК
Копейск
Алексей Текслер
Физкультурно-спортивный комплекс
Новости по тегу: ФОК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.10.2021

РМК начала строительство ФОК «Металлург» в Кыштыме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.09.2021

Коркинский ФОК посетили звёзды мирового спорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2021

В Усть-Катаве появится новое спортивное ядро
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители челябинского поселка Чурилово бьют тревогу по поводу засохших деревьев вдоль улицы Сергея
Среда обитания

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова

16.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На повестке дня для нашей страны остро стоит вопрос о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Но, к
Есть мнение
Спецоперация на Украине

Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»

16.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске до шести полос позволит увеличить пропускную способность э
Общество

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против

13.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) будет постр
Общество

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы

12.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эконом
Федерация

Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркино, Челябинска, Златоуста жалуются на беспорядок и захламленность на городских кладби
Общество

Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городе Касли Челябинской области на дороге, ведущей к закрытому полигону, образовалась многокил
17.05.2022

В Каслях «мусорная реформа» грозит обернуться экологической катастрофой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске после капитального ремонта открылся государственный театр кукол имени Вольховского.
17.05.2022

Челябинский театр кукол заиграл новыми красками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске общественники попросили оценить техническое состояние плотины Шершнёвского водохрани
17.05.2022

Общественники Челябинска попросили проверить техническое состояние Шершнёвской плотины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил правительственную комиссию в Агаповский р
17.05.2022

Губернатор отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где погибло два ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинска надеются спасти даурские лиственницы в центре города. Об этом сообщили в пресс-
17.05.2022

В Челябинске засыхают даурские лиственницы, высаженные губернатором
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

17.05.2022 20:43

Текслер: Большое открытие сегодняшнего дня в Копейске

17.05.2022 19:58

КАМАЗ поможет возродиться «Москвичу», а внедорожники выпускать не планирует

17.05.2022 19:00

В среду в Челябинской области – дожди и грозы

17.05.2022 18:53

В Каслях «мусорная реформа» грозит обернуться экологической катастрофой

17.05.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая

17.05.2022 17:40

В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»

17.05.2022 17:30

Новые экотропы под Кыштымом станут настоящим подарком любителям пеших прогулок

17.05.2022 17:11

В Челябинске загорелось общежитие УралГУФКа, пожарные пришли на помощь студенткам

17.05.2022 17:09

Пресечена деятельность крупного преступного наркосообщества

17.05.2022 16:55

В Челябинске частично перекроют парковку на Театральной площади

17.05.2022 16:42

Администрация Челябинска одобрила строительство технопарка на месте частного сектора

17.05.2022 16:36

Новая жизнь без наркотиков начинается в Израиле

17.05.2022 16:35

В Челябинске библиотека пригласила читателей отведать фронтовой хлеб

17.05.2022 16:30

Челябинец, устроивший стрельбу возле заведения быстрого питания, установлен

17.05.2022 16:26

Южный Урал вновь ждет фестиваль профессиональных театров «Сцена».

17.05.2022 16:23

Ночь музеев-2022 в Историческом обещает челябинцам множество ярких событий

17.05.2022 16:04

Вячеслав Володин: Госдума запретит обмен нацистских преступников

17.05.2022 15:55

ПроБизнес: МегаФон поддержал клиентов-предпринимателей запуском нового сервиса

17.05.2022 15:21

Челябинский театр кукол заиграл новыми красками

17.05.2022 15:04

Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев

17.05.2022 14:57

Двум докторам ЧОКБ присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

17.05.2022 14:37

Спасатели Кыштыма нашли заблудившегося туриста

17.05.2022 14:13

В Челябинской области берег Ая и его притесы свяжет 130-метровая лестница

17.05.2022 13:59

Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске

17.05.2022 13:52

Сотрудники УФСБ пресекли канал контрабанды продукции военного назначения

17.05.2022 13:46

Общественники Челябинска попросили проверить техническое состояние Шершнёвской плотины

17.05.2022 13:34

Басманный суд Москвы арестовал высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни

17.05.2022 13:18

Губернатор отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где погибло два ребенка

17.05.2022 12:24

Челябинка отдала долг «дублями» из банка «приколов»

17.05.2022 12:19

В Челябинске засыхают даурские лиственницы, высаженные губернатором

17.05.2022 12:13

В Агаповском районе подросток погиб во время демонтажа здания старой школы

17.05.2022 12:06

Заколдованный круг? На улице Пермской в Челябинске теряет крышу беседка и рвется асфальт

17.05.2022 11:59

Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха

17.05.2022 11:36

В Южноуральске возрождается уникальное промышленное производство

17.05.2022 11:25

В поселке Новосинеглазово  отключат водоснабжение

17.05.2022 11:17

В Аргаяшском районе обнаружено тело недоношенного младенца

17.05.2022 11:12

В Агаповском районе ребенок погиб после обрушения кровли

17.05.2022 11:04

«Память жива»: коркинские студенты завершили празднование Великой Победы песенным фестивалем

17.05.2022 10:01

Южноуральцы смогут пройти бесплатное обследование на Дне здоровья

17.05.2022 09:58

Челябинцы любуются цветущей сакурой в горсаду имени Пушкина

17.05.2022 09:39

О Человеке с большой буквы рассказала фотовыставка в театре «Омнибус»

17.05.2022 09:33

В Челябинске завершился IV Всероссийский конкурс школьного кино

16.05.2022 22:16

Можно ли делать лазерную коррекцию зрения

16.05.2022 22:05

Паралимпийский чемпион навестил раненых бойцов и детей в луганском госпитале

16.05.2022 18:48

В Челябинской области активные участники голосования получат допфинансирование

16.05.2022 18:26

Калашников покинул пост руководителя постпредства Челябинской области при правительстве

16.05.2022 18:08

Во вторник в Челябинской области – дожди, грозы, низкое давление

16.05.2022 17:53

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая

16.05.2022 17:33

Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая

16.05.2022 16:47

Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев

16.05.2022 16:45

Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке

16.05.2022 16:12

Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке

16.05.2022 15:53

Южноуральцев приглашают к опросу о качестве жизни

16.05.2022 15:41

Делись и распределяй: челябинцы могут делиться связью билайн с близкими и настраивать расходование пакетов интернета, минут и SMS

16.05.2022 15:37

В Челябинской области разрешили провести «Последние звонки» очно и с родителями

16.05.2022 15:19

Совет отцов провел патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа

16.05.2022 14:49

На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов

16.05.2022 14:40

В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей

16.05.2022 14:37

Как Север-Алай дерево атаковал

16.05.2022 13:33

Минпросвещения рекомендует провести очно «Последние звонки» и Выпускные вечера в школах

16.05.2022 13:23

В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила

16.05.2022 13:19

Челябинские афганцы попросили Сергея Кочеткова о достойном обрамлении «Юбилейного»

16.05.2022 12:58

По стенам ползали тараканы, а в ванной плавали канализационные стоки

16.05.2022 12:46

В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства

16.05.2022 12:44

Власти Челябинска готовы открыть новый купальный сезон

16.05.2022 12:34

На московском заводе «Рено» возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»

16.05.2022 12:29

Последние звонки в Челябинске пройдут под контролем полицейских

16.05.2022 12:25

Российские активы Группы Renault перешли в госсобственность

16.05.2022 12:08

Петуния и тагетес, сальвия и цинерария: центр Челябинска расцветает

16.05.2022 12:06

Поребрики и освещение: в будущем сквере у челябинской «Юности» кипит работа

16.05.2022 11:47

За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев

16.05.2022 11:23

Белая трясогузка Таганая приготовила сюрприз сотрудницам нацпарка

16.05.2022 11:19

В Челябинске сотрудники полиции задержали «Че Гевару»

16.05.2022 11:16

Котова: К восьми утра не должно быть мусора на улицах

16.05.2022 11:12

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова

16.05.2022 10:56

Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом

16.05.2022 10:55

Челябинцев оставят без горячей воды

16.05.2022 10:54

Южноуральские приставы взыскали с бывших военных больше миллиона рублей

16.05.2022 10:52

В Златоусте легковушка улетела в реку Ай

16.05.2022 10:37

Главные снимки Владимира Белковского

16.05.2022 10:37

Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»

16.05.2022 10:05

В ЮУрГУ откроют лаборатории многомасштабного моделирования и компьютерного зрения

16.05.2022 09:55

«Дебаркадер» в Историческом музее подарит челябинцам «дивный новый мир»

16.05.2022 09:39

Ревизоры КСП проведут ревизию в администрации Троицка

15.05.2022 17:04

Анонсы событий и мероприятий на 16 мая

15.05.2022 16:53

В понедельник в Челябинской области - порывистый ветер и дожди с грозами

15.05.2022 15:16

Порядка 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по Челябинску

15.05.2022 14:49

В понедельник ранним утром произойдет полное Лунное затмение в Суперлунии

15.05.2022 14:23

Впервые южноуральцам представили работы иконописца Дионисия

15.05.2022 13:26

Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав

15.05.2022 12:47

Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

15.05.2022 11:39

В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом

15.05.2022 11:12

В Челябинске пройдет акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!»

15.05.2022 10:54

Для жителей закрытого южноуральского города продлили срок действия пропусков

15.05.2022 10:46

В Челябинской области в 2021 году выросли текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды

15.05.2022 10:00

Фотовыставка необычных портретов откроется в Челябинской филармонии

14.05.2022 18:58

Сотрудники пограничного управления ФСБ посвятили учащихся в кадеты

14.05.2022 18:56

Возле ЮУрГУ мотоциклист сбил велосипедистку

14.05.2022 18:55

В Челябинске в результате столкновения двух иномарок пострадала женщина

14.05.2022 18:53

В Челябинске продолжаются работы по благоустройству новой пешеходной зоны