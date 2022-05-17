Текслер: Большое открытие сегодняшнего дня в Копейске

Во вторник, 18 мая, в Копейском городском округе (Челябинская область) торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер.

ФОК построен в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

Глава региона отметил, что несколько лет назад, приехав в Копейск, был неприятно удивлен, что в городе нет ни одного полноценного зала для занятий спортом и проведения соревнований.

«Я был удивлен несколько лет назад, когда узнал, что нет ни одного спортивного зала в таком большом городе. Это, конечно, неправильно. Мы договорились открыть спортивный объект, долгожданный ФОК для Копейска», – отметил Алексей Текслер.

Тогда было решено построить ФОК.

«Решение, которое мы вместе с жителями принимали в 2019 году. Проблема с нехваткой универсального спортивного объекта стояла очень остро. И вот теперь детям в городе будет, где заниматься спортом», - написал в своем аккаунте губернатор.

Алексей Текслер контролировал ход строительства. Объект был возведен в короткие сроки. «Этот объект был построен быстро. Сейчас проходит экспертизу еще один спортивный зал», - отметил глава региона.

В здании ФОКа располагаются универсальный спортивный зал с игровой площадкой 40 на 20 метров и трибунами, тренажерный зал, инвентарные, массажный кабинет.

Как отметили в администрации Копейска, на этой площадке планируется открыть секции по игровым видам спора – волейболу, баскетболу, мини-футболу и тренажерный зал. Для детей занятия будут организованы на безвозмездной основе.

ФОК оснащен всем необходимым инвентарем. Здесь есть удобные раздевалки для спортсменов, судейские и тренерские комнаты. В скором времени начнется комплектование тренерского штата.

Физкультурно-оздоровительный комплекс носит имя основоположника копейского бокса, тренера Эдуарда Булатова.

Удобство нового комплекса уже оценили жюри и участники Всероссийских соревнований по боксу класса «А» памяти дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова, открытие которого состоялось сегодня.

Участников и ветеранов 52-го турнира приветствовал Алексей Текслер. «Это один из старейших турниров в Копейске, - отметил губернатор. - Спортсменам желаю удачи, победит, конечно, сильнейший».

Первый турнир по боксу состоялся в Копейске в 1969 году по инициативе заслуженного тренера по боксу РСФСР Эдуарда Булатова. В разные годы в состязаниях участвовали известные боксеры: Петр Галкин, Андрей Шкаликов, Ильфат Разяпов, Сергей Ковалев и другие.

В этом году в соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации. Победа в турнире Хохрякова дает право на получение звания «Мастер спорта России».