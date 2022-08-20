Текслер дал поручения по благоустройству Фершампенуаза и местному храму

Село Фершампенуаз в Нагайбакском районе (Челябинская область) получит дополнительные средства на благоустройство поселения. Соответствующую задачу поставил губернатор перед местными властями. Отдельное поручение глава региона дал по завершению благоустройства территории около местного храма Пресвятой Богородицы.

В ходе рабочего визита в муниципалитет руководитель области осмотрел центральную площадь Ленина селе Фершампенуаз, которую он поручал заасфальтировать. Работы выполнили в полном объеме, сейчас приступили к благоустройству: отремонтировали памятник Ленину, готовятся установить малые архитектурные формы. В будущем на площади появится сцена, спортивная площадка и другие объекты. Завершить благоустройство планируют к первому сентября, отметили в пресс-службе губернатора.

Затем Алексей Текслер посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы села. Возле храма заасфальтировали дорожки, но не полностью обустроили территорию перед церковью. Губернатор распорядился завершить начатое, глава Фершампенуаза Борис Сагитдинов пообещал все выполнить в ближайшее время.

Также Алексей Текслер проинспектировал ход строительства многоквартирного дома по улице Мира, который возводят для детей-сирот. В настоящее время строители выполнили монтажные работы по устройству цоколя и частично фундамента. По планам объект должны сдать в 2024 году, но застройщик планирует завершить строительство досрочно - Также губернатор отдельно обсудил с главой района вопросы газификации поселений и дополнительного ремонта дорог.