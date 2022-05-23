Текслер лично поблагодарил учителя, спасшего потерявшего сознание ученика, и пообещал награду

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично поблагодарил учителя ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) из школы №6 Южноуральска Константина Пугача, который спас пятиклассника, оказавшегося на грани жизни и смерти.

Неделю назад, 16 мая, ученику пятого класса школы на перемене стало плохо, он потерял сознание и упал, мальчик сильно ударился головой об пол. У ребенка наступила клиническая смерть. Константин Пугач, благодаря своим профессиональным навыкам и знаниям спас, жизнь ребёнку. «Благодаря первичной реанимации, до приезда скорой помощи учитель ОБЖ привел мальчика в сознание, оказав ему медицинскую помощь в виде сердечно-лёгочной реанимации», - рассказал глава Южноуральска Ярослав Куленко. Мальчик начал дышать и пришел в сознание. Приехавшие затем врачи скорой увезли ребенка в больницу.

«Эта история меня тронула», - написал в своих аккаунтах в соцсетях Алексей Текслер. Губернатор сегодня позвонил Константину Александровичу, чтобы лично его поблагодарить. «За то, что не растерялся, подоспел вовремя. И конечно, за знания, которые педагог дает своим ученикам, - отметил глава региона и добавил. - Чем больше ребят будут обладать навыками оказания первой помощи, тем лучше. Ведь это может спасти чью-то жизнь».

Алексей Текслер также поблагодарил педагога ОБЖ Константина Пугач за то, что тот уделяет большое внимание патриотическому воспитанию. «И за это тоже ему искренняя благодарность. Это ведь идет от сердца, от понимания значимости своей миссии», - считает глава региона.

Губернатор пообещал, что наградит отличившегося педагога: «Обязательно представлю Константина Александровича к заслуженной награде».

Глава Южноуральска Ярослав Куленко от лица всех жителей города пблагодарил Константина Пугач за высокий профессионализм, оказанную помощь ребёнку и спасённую жизнь.

Директор школы Антонина Устинова на странице учебного заведения ВКонтакте поблагодарила Константина Александровича и добавила, что он всегда приходит на помощь. Юлия Коломыцева рассказала, что школьники и их родители очень уважают этого учителя. «Также оказывали помощь ребенку работники школы Тяглов Юрий Викторович, Холод Владислав Алексеевич. Молодцы, мужчины», - отметила руководитель.

Пользователи в соцсетях советуют губернатору не поскупиться на награду. «Очень большая к Вам просьба, наградите человека достойно. Как пример, Казахстан, человек спасший ребёнка с карниз 8 этажа, был награждён квартирой и были погашены все его кредиты. Я думаю, что наш учитель тоже достоин таких наград», - написал Константин Лебедев.

Фото: со страницы главы Южноуральска