Текслер: Мне важно, чтобы дети чувствовали нашу поддержку и внимание

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина Текслер поздравили с Новым годом талантливых детей Южного Урала.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в резиденцию губернатора приехали 53 ребенка со всей Челябинской области в возрасте от 11 до 14 лет из числа победителей и призеров мероприятий областного, всероссийского и международного уровней.

Напомним, с 2019 года Алексей и Ирина Текслер вместе с ребятами каждый год наряжали арт-ёлки игрушками, изготовленными своими руками. Это стало традицией. «Мне важно, чтобы дети чувствовали нашу поддержку и внимание», - подчеркнул губернатор.

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В этом году ёлка стала мультимедийной. На неё проецировали видео ребенка, где он рассказывает о своих достижениях.

У необычной ёлки для ребят устроили праздничный концерт с поздравлением Деда мороза и Снегурочки.

«Дорогие ребята, я очень рад, что вы приехали с хорошим настроением. Я читал про ваши достижения, вы отлично учитесь, выигрываете олимпиады, занимаетесь творчеством и спортом. Вы большие молодцы. Мы все гордимся вами, вашими достижениями», - обратился к ребятам Алексей Текслер.

«Мы хотели для вас сегодня сделать праздник, поблагодарить за ваш труд, за ваши таланты. Сделать так, чтобы вам это запомнилось. Для нас большая честь принимать вас и лично с вами познакомиться», - отметила Ирина Текслер.

После мероприятия губернатор написал в своих аккаунтах в соцсетях, что «прием получился замечательный, праздник для детей удался».

Но не все приглашенные дети смогли приехать, хотя и очень хотели. Тогда Алексей Текслер решил позвонить тем, кто не побывал на празднике, и поздравить лично.

Губернатор душевно пообщался по телефону с Ингой Айсвирт из поселка Мирный. Ей 14, успешно учится, побеждает в олимпиадах.

«Регион может с уверенностью смотреть в будущее, когда у нас такие целеустремленные и талантливые дети», - уверен Алексей Текслер. Отдельные слова благодарности родителям глава региона адресовал родителям, воспитавшим таких ребят. «Особые слова благодарности хотел сказать родителям: спасибо вам огромное, сказал Алексей Текслер и пожелал ребятам. - Дорогие ребята, я желаю вам новых успехов, чтобы у вас все получалось. Я уверен в будущем нашего региона, когда есть такие дети, как вы. С наступающим Новым годом».