Текслер: Мы реализуем все планы, чтобы Магнитогорск был достоин называться столицей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ход реализации проекта «Магнитогорск – вторая столица Южного Урала».

В пятницу, 6 декабря, глава региона посетил Магнитогорск, побывал на градообразующем предприятии – ММК, осмотрел, как преображается город, провел совещания.

Алексей Текслер отметил, что два крупнейших города региона – Челябинск и Магнитогорск - требуют особого внимания. «Магнитогорск – это город, который должен динамично развиваться. С одной стороны, мы говорим, что это моногород, здесь крупнейшее предприятие. Но сегодняшняя жизнь такова, что город может быть разноплановым, активно развиваться», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер пояснил, суть проекта «Магнитогорск – вторая столица Южного Урала» - уделить особое внимание городу, особенно его социальной сфере и привлечь федеральное финансирование для его развития.

«Будут появляться новые школы, больницы, детские сады и все это требует надлежащего внимания со стороны правительства области», – отметил Алексей Текслер. В 144-м микрорайоне возведена школа с бассейном, рассчитанная на обучение 825 детей. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию детсад на 290 мест в 147 микрорайоне и школу на 1000 мест в 145 микрорайоне, в 2021 году - детсад на 230 мест в микрорайоне 137А.- Плюс статус второй столицы позволит привлекать существенные федеральные средства. «Многопрофильная больница будет строиться, в том числе, и за счет федерального финансирования», - уточнил глава региона.

Федеральные деньги можно будет привлечь на ремонт дорог, газификацию и другие не менее важные направления.

Алексей Текслер пообещал, что всем намеченные грандиозные планы по преобразованию Магнитогорска будут обязательно реализованы, «чтобы жизнь в городе была комфортнее, ярче и город был достоин называться столицей, пусть второй, но тем не менее столицей Южного Урала».