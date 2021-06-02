Текслер - о креативной индустрии: Нужно создавать условия для всех

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, как развитие креативной индустрии помогает преодолеть отток молодежи и квалифицированных кадров из регионов.

«У каждого губернатора, вообще, у всех нас есть важнейшая задача, чтобы наши регионы были успешные, привлекательные. Здесь нет мелочей. Это касается социальной инфраструктуры, жилья, дорог, рабочих мест и так далее, – подчеркнул Алексей Текслер. - Когда вы говорите о том, что нужно создавать условия для креативного кластера, нужно создавать условия для всех. У всех должна быть возможность реализовать себя на территории того региона, где они находятся. Сейчас обострилась межрегиональная конкуренция. Субъекты очень активно развиваются и приглашают к себе в первую очередь молодежь, это гонка идет, она объективная. Очень важно, я сейчас говорю про свой регион, про Челябинскую область, чтобы мы были в том числе лидерами этого процесса».

В Челябинской области для развития креативной индустрии реализуют ряд крупных проектов.

Один из них «Свобода 2» – яркий пример ревитализации заброшенного промышленного пространства в центре Челябинска, ставший местом притяжения творческих людей. Это помещения бывшего завода оргстекла, превращенные в пространство компактно расположенных офисов для творческих резидентов. Креативный кластер является бизнес-центром для предпринимателей творческих профессий и включает в себя девять строений площадью 18 тысяч квадратных метров.

На площадке располагается бизнес в сфере проектирования, дизайна, рекламы, строительства, кулинарного дела, обучающие центры, фотостудии, флористы, детская спортивная школа, веломастерская, уникальные производства, швейный цех, кафе, бар. В рамках работы кластера организован коворкинг-центр. Помимо бизнес-секций на территории проводятся выставки, семинары, мастер-классы и прочие мероприятия.

«РROПуск» – постоянно действующая выставочная площадка для профориентации и обмена технологиями, где бизнес может презентовать себя, искать партнеров и нужную продукцию, своеобразный региональный кластер промышленных и творческих компетенций. Миссия проекта: создание единой межотраслевой коммуникационной площадки для взаимодействия бизнеса с властью, наукой, образованием, инноваторами, финансовыми институтами. Проект стал победителем первого отбора программы «100 городских лидеров» в 2019 году.

Внутри «РROПуска» можно проводить презентации, например, посещать различные цеха при помощи устройств виртуальной реальности или «пробовать себя» в профессии с помощью специальных тренажеров.

Также Алексей Текслер рассказал о творческих мероприятиях в регионе. В Сатке на протяжении 10 лет проводятся фестивали регионального и международного масштаба. Город посещали знаменитые художники и музыканты. В Челябинске в прошлом году состоялся фестиваль уличного искусства «Культурный код». Известные российские художники создали 11 муралов (больших граффити), которые украсили фасады жилых домов. Один из муралов – изображение «цифрового» Давида, созданного по инициативе компании «Ростелеком», – отметил мэр Флоренции, который выразил благодарность южноуральцам за создание креативного объекта.

ФОТО: пресс-служба губернатора