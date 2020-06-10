Текслер - о схемах теплоснабжения: Каждый раз, когда мы начинаем обсуждать этот вопрос, возникают нюансы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил своим замам, министрам и главам провести работу по актуализации систем теплоснабжения в территориях. Это позволит сократить долги за отопление и снять нагрузку с областного бюджета, из которого ежегодно направляются немалые средства на субсидирование выпадающих доходов поставщиков топливно-энергетических ресурсов.

Соответствующее поручение было дано на аппаратном совещании с главами, которое состоялось в режиме ВКС 10 июня.

Как отметила министр тарифного регулирования области Татьяна Кучиц, тарифы на коммунальные услуги на 2020 год приняты в декабре 2019 года. Рост связан с инфляционными процессами, прежде всего. В первом полугодии тарифы остались на уровне декабря прошлого года.

Во втором полугодии, согласно постановлению губернатора, рост коммунальных платежей ограничен 3,6%.

Как пояснила Кучиц, экономически обоснованный рост платежа (без учета субсидирования) должен был составить 17 процентов. Но губернатор принял решение о выделении из областного бюджета субсидии на реализацию мер по ограничению роста платежей граждан.

Для населения утверждены льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель. В свою очередь, теплоснабжающим организациям, осуществляющим теплоснабжение населения по льготным тарифам, будет предоставлена субсидия из средств областного бюджета на возмещение выпадающих доходов. Размер субсидии составляет 3,3 миллиарда рублей

По словам Алексея Текслера, сегодня во многих муниципалитетах системы теплоснабжения устарели и давно не эффективны: и теплоисточники, и сами сети нуждаются в модернизации, так как приносят убытки.

«Мы видим по некоторым муниципалитетам неэффективную организацию работы, когда в целом, к примеру, теплоснабжение, является планово-убыточным. Старый источник, дырявые сети, схема не актуальна. Допускать этого нельзя», - подчеркнул губернатор.

Неэффективность систем теплоснабжения приводит к росту экономически обоснованных расходов теплоснабжающих организаций. «Мы для того, чтобы сохранить уровень роста тарифа не выше инфляции для населения, вынуждены из бюджета субсидировать эти расходы. Это вопрос не просто повышения эффективности теплоснабжения, но оптимизации бюджетных расходов на это направление», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер предложил направить бюджетные средства не на субсидии, а на модернизацию. В итоге будет оптимизирован тариф и снижены расходы бюджета.

«Каждый раз, когда мы начинаем обсуждать этот вопрос, возникают нюансы. Тут мы не хотим, там привыкли, там кто-то сидит на этих потоках. Коллеги, надо заканчивать эту историю», - потребовал губернатор.

Как уточнила Кучиц, на сегодня остро стоит вопрос с оптимизацией схемы теплоснабжения в Карабаше. «Надеемся, что решение будет принято до первого июля. Это может быть не только техническое, но и организационное решение, как снизить нагрузку по теплу на жителей», - отметила министр. В Челябинске особо остро встал вопрос теплоснабжения потребителей на Северо-Западе. Тепло от локальной котельной оказывается гораздо дороже, чем от централизованной. В Златоусте работа по актуализации уже проводится в соответствии с поручением губернатора.

«По Златоусту и Карабашу поручения даны, у нас есть и другие территории, где эта проблема актуальна, я по каждой территории хочу видеть конкретное решение по изменению этой ситуации, чтобы мы в будущем могли прогнозировать изменение субсидии», - распорядился Алексей Текслер.

Губернатор поставил задачу - планомерно актуализировать все системы теплоснабжения и принимать новые решения совместно с инвесторами. «У нас на территории региона не должно быть неэффективных систем теплоснабжения», - потребовал Алексей Текслер.