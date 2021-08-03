Текслер: Планирую продолжить поездки по территориям и контроль за качеством дорог

Челябинская область наращивает масштабы дорожных работ. В 2021 году объемы ремонта вырастут в три раза по сравнению с 2018 годом. Губернатор Алексей Текслер намерен в ближайшее время продолжить поездки по муниципалитетам, чтобы лично оценивать состояние дорог и качество проведенных работ.

Об этом шла речь на совещании, которое провел губернатор Алексей Текслер в режиме ВКС со своими заместителями и специалистами миндортранса.

«С прошлого года в Челябинской области ведется беспрецедентное по масштабам дорожное строительство. Работаем по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», по программам «Стимул» и «Комплексное развитие сельских территорий». Не забываем и муниципалитеты», – отметил Алексей Текслер.

На 2021 года запланировано привести в нормативное состояние 800 километров дорог, в 2018 году объем дорожных работ был практически в три раза меньше. «В 2018 году этот объем был 271 километр - практически в три раза мы нарастили объемы дорожных работ», - отметил губернатор.

В текущем году размер дорожного фонда составляет 19,9 миллиарда рублей. Из них 44% направляются в муниципалитеты на ремонт и содержание автодорог.

Наиболее масштабные дорожные проекты реализуются в Челябинске, Магнитогорске и Бакале. В областном центре ведется реконструкция Ленинградского моста. В Магнитке идет реконструкция путепровода по улице 9 мая, а также строительство и реконструкция уличной дорожной сети в целях интеграции парка «Притяжение» в общественное пространство города. В Бакале строят мост спиралевидным съездом.

«Это ключевые элементы дорожной инфраструктуры, от состояния которых напрямую зависит комфорт и безопасность людей», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поручил минстрою в постоянном режиме отслеживать сроки и качество ремонтных работ. «Необходимо постоянно следить за сроками и качеством выполнения дорожных работ подрядными организациями, делать это на местах. Вопрос качества принципиальный, этому надо уделять внимание, - поставил задачу губернатор. - Вопрос качества чувствительный для жителей области. В этих вопросах не должно быть формализма».

Губернатор рекомендовал руководителям выезжать на места ремонтов дорог и поддерживать постоянную связь с главами территорий по этим вопросам, чтобы быть в курсе всех изменений.

Губернатор намерен также и лично контролировать качество проведенных дорожных работ. «Вы знаете, я и сам постоянно выезжаю в муниципалитеты и обращаю внимание на состояние и ремонт дорог. Эту работу в ближайшее время (поездки по территориям) планирую продолжить», - предупредил Алексей Текслер.

Кроме того, Алексей Текслер поручил миндортрансу продолжить работу по заключению досрочных контрактов с подрядчиками на ремонт и строительство дорог.

Как доложил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев, на 2022 год уже законтрактовано 78% объектов дорожного строительства, и сейчас продолжается активная работа по досрочному заключению контрактов на 2023 год.