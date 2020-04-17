Текслер: Подготовка к летнему оздоровительному сезону идет в соответствии с графиком

Челябинская область готовится к предстоящему летнему оздоровительному сезону в соответствии с утвержденным ранее календарным графиком.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 17 апреля.

«Подготовка к летнему оздоровительному сезону идет в соответствии с графиком», - рассказал глава региона.

По его словам, на сегодня определены организации, которые будут оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

«В мае мы начнем проверку готовности загородных лагерей к началу сезона», - уточнил Алексей Текслер. Традиционно проверки будут проводиться с участием сотрудников Роспотребнадзора, служб охраны и пожарной безопасности.