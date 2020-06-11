Текслер погладил льва: Это особые эмоции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил приют для диких животных и птиц «Спаси меня», основанный известным зоозащитником Кареном Даллакяном, и пообещал всестороннюю помощь и поддержку.

Глава региона осмотрел реабилитационный центр для животных. «Уникальное место, таких в России единицы», - подчеркнул Алексей Текслер. Глава региона познакомился с обитателями приюта. «Откровенно говоря, понравились все, - отметил губернатор. - Понятно, есть совершенно уникальные животные».

Алексей Текслер сумел близко пообщаться с одним из самых известных питомцев приюта - львенком Симбу и даже его погладить.

«Я никогда, например, не трогал льва в жизни, и это особые эмоции», – поделился впечатлениями Алексей Текслер и подчеркнул. - Это удалось благодаря работе приюта «Спаси меня» Карена Даллакяна».

Там же состоялась встреча главы региона с представителями зоозащитных организаций.

Обсудили проблемы, которые появились у владельцев частных приютов в связи с изменением законодательства. «Власть часто закрывала глаза на проблемы. А их много: от несовершенства законов до поиска помещений», - отметил губернатора.

На встрече также шел разговор о работе муниципальных служб по отлову безнадзорных животных и планах по строительству муниципальных приютов.

«Пришло время наводить порядок и в этой сфере. Нужно работать вместе с общественниками. Помощь и поддержка будет постоянной», - пообещал Алексей Текслер.

Фото фонда и губернатора