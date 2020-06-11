ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Текслер погладил льва: Это особые эмоции

Общество
Сегодня, 10:01

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил приют для диких животных и птиц «Спаси меня», основанный известным зоозащитником Кареном Даллакяном, и пообещал всестороннюю помощь и поддержку.

Глава региона осмотрел реабилитационный центр для животных. «Уникальное место, таких в России единицы», - подчеркнул Алексей Текслер. Глава региона познакомился с обитателями приюта. «Откровенно говоря, понравились все, - отметил губернатор. - Понятно, есть совершенно уникальные животные».

 

Алексей Текслер сумел близко пообщаться с одним из самых известных питомцев приюта - львенком Симбу и даже его погладить.

 

«Я никогда, например, не трогал льва в жизни, и это особые эмоции», – поделился впечатлениями Алексей Текслер и подчеркнул. - Это удалось благодаря работе приюта «Спаси меня» Карена Даллакяна».

Там же состоялась встреча главы региона с представителями зоозащитных организаций.

Обсудили проблемы, которые появились у владельцев частных приютов в связи с изменением законодательства. «Власть часто закрывала глаза на проблемы. А их много: от несовершенства законов до поиска помещений», - отметил губернатора.

На встрече также шел разговор о работе муниципальных служб по отлову безнадзорных животных и планах по строительству муниципальных приютов.

«Пришло время наводить порядок и в этой сфере. Нужно работать вместе с общественниками. Помощь и поддержка будет постоянной», - пообещал Алексей Текслер.

Фото фонда и губернатора

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Общество
Вчера, 19:32
В Челябинской области только 8 из 30 городов имеют благоприятную среду
Общество
Вчера, 19:05
Текслер - о схемах теплоснабжения: Каждый раз, когда мы начинаем обсуждать этот вопрос, возникают нюансы
Экономика
Вчера, 17:07
Алексей Текслер попросил главу минсельхоза оценить риски снижения урожайности из-за жары
Общество
Вчера, 15:54
Текслер: В области принято в эксплуатацию только 53% от заявленных к открытию пляжей
Вчера, 16:36
В Челябинске закрывают движение по двум улицам
Вчера, 15:54
Текслер: В области принято в эксплуатацию только 53% от заявленных к открытию пляжей
Вчера, 15:06
В Челябинской области 63 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет могут претендовать на новое пособие
Вчера, 14:45
Текслер: В ближайшее время восстановим оказание плановой медпомощи по всем профилям заболеваний
Вчера, 13:54
Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом
Вчера, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Вчера, 12:42
За сутки в Челябинской области умерло трое пациентов с коронавирусом
Вчера, 11:37
В Челябинской области число выздоровевших пациентов за сутки превысило число новых заболевших
Вчера, 11:20
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Вчера, 11:03
Ночью на М-5 в районе Миасса перекроют движение, а до 15 августа введут реверсивное движение
Общество
Вчера, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Общество
Вчера, 13:54
Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом
Новости
Вчера, 22:58
Федерация
В мире подтверждено 7,2 миллиона случаев коронавируса, в России – 493 тысячи, в УрФО – 21 тысяча
Вчера, 19:32
Общество
В Челябинской области только 8 из 30 городов имеют благоприятную среду
Вчера, 17:36
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 11 июня
Вчера, 17:31
Общество
Южноуральские заключенные легко собирают кубик Рубика и разрывают книги
Вчера, 17:11
Происшествия
Пожарным Миасса удалось ликвидировать серьезный пожар в Мелентьевке
Материалы рубрики
Вчера, 19:32
Общество
В Челябинской области только 8 из 30 городов имеют благоприятную среду
Вчера, 17:36
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 11 июня
Вчера, 17:31
Общество
Южноуральские заключенные легко собирают кубик Рубика и разрывают книги
Вчера, 16:36
Общество
В Челябинске закрывают движение по двум улицам
Вчера, 11:20
Общество
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Теги
Алексей Текслер
Карен Даллакян
Президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика