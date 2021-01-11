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Текслер попросил южноуральцев сообщать ему обо всех проблемах с уборкой снега

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился усилить работу всех служб и администраций муниципальных образований в связи с неблагоприятными погодными условиями. Глава региона попросил жителей сообщать ему обо всех проблемах с уборкой снега.

Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.

Напомним, в области с воскресенья, 10 января, идет сильный снег. Особенно досталось центральным и южным районам. В некоторых западных территориях области снегопады продолжаются. За сутки выпала месячная норма осадков, сообщил губернатор

«Поручил усилить работу всех служб и местных администраций», - написал Алексей Текслер.

Основной акцент сделан на уборку дорог от снега. Так, сегодня на дороги регионального значения выведено 250 единиц техники: 100 КДМ, 50 снегоочистителей, 37 «Урал-Тройка», 30 автогрейдеров и один шнекоротор. Ночью на региональных дорогах работали 218 единиц техники.

В настоящий момент ограничений движения ни на региональных, ни на федеральных трассах нет.

Активная работа по уборке улиц идет также в городах и районах. Так, на улицах Челябинска работает 257 единиц техники: 41 КДМ, 96 МТЗ, 46 погрузчиков, 70 самосвалов, 3 автогрейдера, один экскаватор. В уборке задействовано 309 дорожных рабочих. Всего в регионе сейчас трудится одна тысяча 362 единицы техники.

Алексей Текслер обратил особое внимание на уборку тротуаров, дворовых проездов и остановок. «Это нужно сделать быстро. Думаю, вы подскажете в комментариях, где есть проблемы», - обратился к жителям губернатор.

Глава региона призвал южноуральцев быть внимательными на дорогах: «Прошу всех быть осторожными. Особенно тех, кто за рулем».