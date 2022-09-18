Текслер после общения с жителями направил областных чиновников в Кулуево

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству образования и науки региона направить спецкомиссию в село Кулуево (Аргаяшский район), чтобы разобраться с безопасностью нахождения детей в детском саду. Такое поручение было дано после общения главы региона с местными жителями.

В пятницу, 16 сентября, глава региона побывал с рабочей поездкой в Аргаяшском районе и обсудил с селянами насущные проблемы.

Жители села Кулуево рассказали губернатору об аварийном состоянии местного детского сада.

Алексей Текслер решил лично оценить ситуацию и внепланово заглянул в дошкольное учреждение.

На месте выяснилось, что в детсаду не обустроены детские площадки. Фасад здания и крыша находятся в аварийном состоянии, в группах холодно, не хватает места, бытовых удобств.

По словам главы района Игоря Ишимова, строительство нового детсада планируется начать в 2024 году. На что ему губернатор ответил, что пока не построен новый детсад, нужно обеспечить полную безопасность детей в действующем саду. «Понимаю, что вы планируете строить новый детский сад, но дети-то ходят в этот, и должны быть обеспечены условия и безопасность», - заявил глава региона.

Алексей Текслер дал поручение минобрнауки региона направить комиссию в детсад Кулуево.

Игорь Ишимов на своей странице в соцсетях отметил, что буквально месяц назад в районе работала комиссия по проверке готовности и приёмке образовательных организаций к новому учебному году, однако, никаких мер при этом принято не было. По его словам, это недопустимый факт и он понимает возмущение жителей.

«Состояние кровли здания, летних веранд, территории дошкольного учреждения вызывает множество вопросов, - рассказал глава. - Поставил задачу, в кратчайшие сроки провести все необходимые работы. Наши дети должны заниматься в безопасных и комфортных условиях».

В комментариях жители Аргаяшского района пишут, что в аварийном состоянии находятся и еще ряд детских садов в муниципалитете. «В деревне Бажикаева детский сад тоже в очень плачевном состоянии: веранды ветхие, ограждение старое, требуется капитальный ремонт. Деревня большая, жителей много, детей много, мест не хватает, поэтому детей развозят в Аргаяш и в Худайбердинск по детским садам», - поделилась Светлана и поинтересовалась, когда в Бажикаева планируют строить новый детский сад.

Она также рассказала, что из деревни раньше ходил автобус в Аргаяш, а сейчас дети вынуждены на такси ездить в школу и в колледж.