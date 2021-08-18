18.08.2021
Текслер потребовал от глав лично контролировать ход строительства соцобъектов
18.08.2021
Подрядчик ускорился и уже заканчивает строить в Челябинске улицу Конструктора Духова
18.08.2021
Догазификация в Челябинской области должна быть проведена до 2022 года
18.08.2021
«Искорка Фонд» подарит маленьким пациентам областной больницы Челябинска ароматный праздник
18.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 августа
18.08.2021
В Челябинской области работодатели могут дорого заплатить за найм мигрантов
Текслер потребовал от глав лично контролировать ход строительства соцобъектов
18.08.2021
Догазификация в Челябинской области должна быть проведена до 2022 года
18.08.2021
Алексею Текслеру представили нового гендиректора челябинского аэропорта
18.08.2021
Челябинская область усилит поддержку региональных производителей
18.08.2021
Текслер назвал муниципалитеты, отстающие по вакцинации от ковида
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021