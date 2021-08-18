Текслер потребовал от глав лично контролировать ход строительства соцобъектов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципальных образований лично контролировать ход строительства социальных объектов на их территориях, независимо от их ведомственной принадлежности.

Соответствующие поручения была даны главам на областном аппаратном совещании.

«Я еще раз обращаю ваше внимание, коллеги, на необходимость лично контролировать ход строительства социальных объектов на ваших территориях – вне зависимости от ведомственной принадлежности, - обратился к главам губернатор. - У нас где-то минстрой напрямую строит, где-то муниципалитеты или другие учреждения. Все объекты, которые строятся на территории, коллеги, я сейчас к главам обращаюсь, это ваши объекты. Прошу к этому так относиться, сигнализировать вовремя проблемы, если из Челябинска может быть их не сразу видят, вот это взаимодействие необходимо обеспечить».

Алексей Текслер держит на особом контроле вопросы благоустройства и строительства новых спортивных объектов.

На сегодня в регионе за счет средств областного бюджета возводится около 20 крупных спортобъектов. Кроме того, для развития детского спорта с 2022 года стартует программа «Земский тренер».

«Планируем выделять значительные средства на эту программу. Это позволит поддержать более 500 тренеров и ежегодно привлекать тренеров и инструкторов в территории», - сообщил губернатор.