Текслер: Прошу всех быть осторожнее

В Челябинской области установилась аномально-жаркая погода. Губернатор Алексей Текслер призвал жителей региона, отдыхая в выходные на водоемах.

«С 15 по 17 мая в большинстве районов области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», - сообщает Челябинский Гидрометцентр,

В пятницу воздух в регионе прогревался до плюс 28-33 градусов, в воскресенье синоптики обещают плюс 30-35 градусов, в воскресенье – плюс 31-36 градус.

«В Челябинскую область пришло настоящее лето. Многие отправились к озёрам. Но вода для купания еще слишком холодная», - написал в своем аккаунте в соцсетях Алексей Текслер и обратился к жителям. - Прошу всех быть осторожнее».

Алексей Текслер и начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко обсудили оперативную обстановку в регионе.

Главам муниципалитетов дано распоряжение по обеспечению дежурными спасательными постами водоемов, где традиционно отдыхают жители. Кроме того, Алексей Текслер поставил задачу обеспечить соответствующую информационную работу с населением.

На популярных водоемах в области будут организованы дежурства спасателей.

В Челябинске, по поручению главы Натальи Котовой, на шести муниципальных и некоторых частных пляжах организовано дежурство матросов-спасателей. В местах, где купаться нельзя, установлены запрещающие знаки и аншлаги.

Как сообщает МКУ «ПССВО», городские спасательные службы были выведены на дежурство на муниципальные пляжи: на Первом озере (переулок Мамина); в Чурилово (улица Черничная); на озере Смолино (улица Дачная); «Прибой» на озере Смолино (улица Новороссийская); городской пляж на Шершнёвском водохранилище; на Шершнёвском водохранилище (со стороны Изумрудного карьера).

«Температура воды еще не соответствует безопасным параметрам и купание может привести к ухудшению состояния здоровья», - предупреждают спасатели.

В Магнитогорске продолжаются работы по подготовке пляжей (ведется очистка дна водоемов и взятие на анализ пробы песка и воды). Пляжи города открыты для посещений. Но до их приемки купание на территории города запрещено, предупреждают жителей в мэрии.

Фото: Администрация Челябинска