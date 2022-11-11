Текслер утвердил новую структуру исполнительных органов власти в Челябинской области

В Челябинской области утверждена новая система и структура исполнительных органов.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В систему исполнительных органов Челябинской области входят: губернатор, правительство, министерства, главные управления, государственные комитеты и управления.

Губернатор имеет двух первых заместителей и 10 заместителей. Глава региона лично координирует деятельность минфина, Главного контрольного управления (ГКУ) и Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области». Работу других исполнительных органов координируют первые замы и заместители главы региона.

Руководители министерств и управляющий делами губернатора и правительства региона могут иметь до пяти заместителей, начальники Главных управлений, председатели Госкомитетов – до трех замов.

В структуру входят 16 министерств:

- дорожного хозяйства и транспорта;

- здравоохранения;

- имущества;

- информационных технологий, связи и цифрового развития;

- культуры;

- образования и науки;

- общественной безопасности;

- по физической культуре и спорту;

- промышленности, новых технологий и природных ресурсов;

- сельского хозяйства;

- социальных отношений;

- строительства и инфраструктуры;

- тарифного регулирования и энергетики;

- финансов;

- экологии;

- экономического развития.

Семь Главных управлений:

- Главное контрольное управление,

- Государственная жилищная инспекция;

- ГУ государственного строительного надзора;

- Главное управление лесами;

- ГУ молодежной политики;

- ГУ по труду и занятости населения;

- Главное управление юстиции.

Три Государственных комитета:

- ГК по делам архивов;

- ГК по делам ЗАГС;

- ГК охраны объектов культурного наследия.

Также в структуру включено Управление делами губернатора и правительства области.

Все ранее принятые постановления о структуре органов исполнительной власти области признаются недействительными.

Напомним, Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта 2019 марта Указом президента. И уже в апреле новый руководитель региона откорректировал структуру исполнительной власти. На тот момент у губернатора было два первых заместителя и шесть заместителей. Первые заместители и заместители имели одного первого помощника и одного помощника. Затем Текслер неоднократно вносил изменения в принятое постановление.

ДЛЯ СПРАВКИ

Как уже сообщало агентство, предыдущий губернатор Борис Дубровский (руководил регионом с 15 января 2014 года по 19 марта 2019 года) практически сразу после вступления в должность изменил действовавшую на тот момент структуру исполнительной власти в области. Прежде всего, он вернул в регионе одноглавую власть – губернатор возглавил правительство. С первого января 2015 года были введены две должности первых заместителей губернатора (был один). В апреле 2015 года упразднили Госкомитет по мобилизационной работе. Через год – с января 2016 года - структура была вновь откорректирована. У губернатора остался один первый заместитель и шесть заместителей. В апреле 2016 года был образован Госкомитет охраны объектов культурного наследия. В сентябре 2016 года упразднено Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами и образовано министерство общественной безопасности. С первого января 2017 года начало действовать новое подразделение - министерство общественной безопасности.

В ноябре 2018 года изменили штатную численность аппарата губернатора и правительства. Была введена должность заместителя губернатора-министра общественной безопасности.

В марте 2019 года регион возглавил Алексей Текслер и в апреле внес первые изменения в структуру органов исполнительной власти. В июне 2019 года образовано министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Ему переданы часть функций минэкономразвития и минимущества. Переименовано министерство имущества и природных ресурсов.

В мае 2020 года было образовано Главное управление молодежной политики области.

В июле 2022 года упразднено Постоянное представительство Челябинской области при правительстве РФ.

В августе 2022 года образовано Главное управление государственного строительного надзора.