Текслер: В обществе должна быть неприязнь к тем, кто не соблюдает требования безопасности по ковиду

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей не только самим соблюдать санитарно-эпидемиологические правил, но и повысить нетерпимость к тем, кто игнорирует действующие правила, заражаясь сам и становясь источником заражения для других.

Об этом шла речь сегодня, 15 октября, на заседании областного оперативного штаба по противодействию распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов отметил, что в Чечне и Татарстане на сегодня фиксируется самая низкая по стране заболеваемость коронавирусной инфекцией, в том числе и потому, что 96 процентов жителей носят маски. На Южном Урале пока сохраняется ковидный нигилизм и далеко не все соблюдают масочный режим даже при росте числа заболевших и госпитализированных.

Так, из заболевших 43% считают, что могли подхватить инфекцию в магазинах и ТРК, 45% - в общественном транспорте.

«Сами жители отфокусировали проблему, о которой мы говорим. Но только после того, как заболели, - прокомментировал Алексей Текслер и еще раз напомнил. - Нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, и тогда высока вероятность того, что не заболеешь».

Губернатор отметил, что помимо активизации контрольных мероприятий со стороны местных властей, полиции и Роспотребнадзора, нужно усиливать и общественный контроль за соблюдением масочного режима. Профилактическую работу должны проводить и волонтеры, которые в ближайшее время начнут раздавать бесплатно медицинские маски.

«Сами граждане должны быть неравнодушны к тому, что происходит вокруг, и требовательны к тем, кто находится рядом, - считает Алексей Текслер. - Общественный контроль должен быть. Должна быть неприязнь в обществе к тем, кто не соблюдает существующие на сегодня требования и правила. Тогда мы ситуацию существенным образом улучшим».

За сентябрь заболеваемость ковидом в области составила 146 на 100 тысяч населения, из них с признаками ОРВИ – 34 на 100 тысяч, с пневмониями – 98 на 100 тысяч и бессимптомных – 13 на 100 тысяч населения.

В магазинах и в общественном транспорте нередко можно встретить людей без масок. Особенно в малых городах и селах. Многие считают, что маска - это абсурдное требование и соблюдать его совсем не обязательно. И очень негативно реагируют на просьбы надеть маску. Но мало кто при этом задумывается, что не соблюдая правила, они проявляют неуважение к окружающим и подвергают риску их здоровье. Что же еще должно произойти, чтобы поведение людей изменилось?